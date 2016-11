Region

Weihnachtsmarkt-Raser in Psychiatrie eingewiesen

Von Oliver Wunder

Der Mann, der am Sonntagabend mit einem geklauten Auto über den Weihnachtsmarkt in Lingen gerast war, wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Anscheinend waren auch Drogen im Spiel.

Video Weihnachtsmarkt-Raser in psychiatrischer Klinik Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen. Mit dem Schrecken sind die Passanten auf dem Lingener Weihnachtsmarkt am Sonntag davongekommen, als ein Mann mit einem gestohlenen Auto über den belebten Platz raste. Bei seiner Festnahme fanden Polizisten Marihuana.

Lingen. Der 31-Jährige aus Bielefeld soll offenbar unter Drogen gestanden haben, als er am Sonntagabend erst das Auto eines Lieferservice gestohlen hatte und dann damit über den Weihnachtsmarkt in Lingen gerast war. Mindestens zwei Menschen konnten sich nur durch einen Sprung vor dem Auto retten. Inzwischen wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Dem Mitarbeiter des Lieferdienstes droht anscheinend keine hohe Strafe, denn er stand direkt neben dem Auto und es sei nicht damit zu rechnen gewesen, dass es gestohlen wird, heißt es von der Polizei.

Artikel zum Thema Mann rast mit Auto über Weihnachtsmarkt

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen