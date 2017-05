Ticker

Wegen verdächtigem Auto in Berlin Häuser evakuiert

dpa Berlin. Wegen eines verdächtigen Fahrzeugs hat die Polizei eine Straße in Berlin-Schöneberg gesperrt. Spezialisten des Landeskriminalamtes seien unterwegs, meldete die Polizei per Twitter. Es seien ein paar Drähte am Auto, sagte ein Polizeisprecher. Experten würden sich jetzt anschauen. Umliegende Wohnhäuser wurden evakuiert. Die Hauptstraße sei in dem betreffenden Bereich beidseitig gesperrt.