Weg ins Uelser Rathaus ist nicht barrierefrei

Viel Applaus für Weihnachtskonzert von „CGN-Music“

Die Band „CGN-Music“ der Christengemeinde Nordhorn hat am Sonntag in Emlichheim ein Weihnachtskonzert gegeben. Musiker und Sänger erhielten lang anhaltenden Applaus. Am Wochenende stehen zwei weitere Auftritte an. mehr...