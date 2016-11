Region

WDR-Doku über Schneechaos im Münsterland

Das Schneechaos vom November 2005 im Münsterland hat sich bei vielen ins Gedächtnis eingebrannt. Manche saßen auf der Autobahn fest, viele hatten tagelang keinen Strom mehr. Der WDR zeigt am Freitag eine Dokumentation.

Schneesturm über dem Münsterland: Im November 2005 erlebten viele Menschen ein Schneechaos, wie sie es noch nie erlebt hatten. Es schneite und schneite und schneite. Kilometerlange Staus bildeten sich auf eisglatten Autobahnen, Strommasten knickten um, der Strom fiel für mehrere Tage aus. Der WDR erinnert an die enorme Schneelast vor elf Jahren in einer Dokumentation. Sie wird am Freitag, 18. November, von 20.15 bis 21 Uhr gezeigt und am Sonntag, 20. November, von 7.15 bis 8 Uhr wiederholt.