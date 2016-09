Niedergrafschaft

Wasserschaden: Vechtetalhalle Emlichheim gesperrt

Wegen eines Wasserschadens kann die Vechtetalhalle in Emlichheim derzeit nicht genutzt werden. Die Ursache ist noch unklar. Der Saisonauftakt der Zweitliga-Volleyballerinnen soll nicht in Gefahr sein.

Emlichheim. Die Vechtetalhalle in Emlichheim bleibt wegen eines Wasserschadens voraussichtlich für zwei Wochen gesperrt. Unter dem Hallenboden sei Feuchtigkeit aufgetreten, berichtet Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters auf GN-Anfrage. Momentan lasse sich das Ausmaß des Schadens noch nicht genau abschätzen. Die Ursache ist noch völlig unklar. Ob sich das Wasser auf ein Leck im Dach oder auf eine defekte Leitung im Boden zurückführen lässt, werde derzeit intensiv geprüft. Die Samtgemeinde habe den Schaden der Versicherung gemeldet, berichtete Daniela Kösters.

Zweitliga-Start am 18. September

Die Sperrung trifft den Betrieb des Sportvereins und auch der Schulen. Im Rathaus sei man darum bemüht, vorübergehend auf die anderen Sporthallen in der Samtgemeinde auszuweichen. Von der Sperrung ist derzeit auch der Trainingsbetrieb der Volleyball-Abteilung des SC Union Emlichheim betroffen. Die Zweitliga-Volleyballerinnen starten am Sonntag, 18. September, mit einem Heimspiel gegen Köln in die Saison. „Wir gehen davon aus, dass die Vechtetalhalle dann wieder zur Verfügung steht“, berichtet Daniela Kösters.