Ticker

Wall Street: Dow setzt Serie leichter Einbußen fort

dpa New York. Auch am Donnerstag sind die Anleger an den US-Aktienmärkten in der Defensive geblieben. Dabei machten die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Verluste auch dank steigender Ölpreise im Verlauf größtenteils wieder wett. Der Dow Jones setzte seine leichte Abwärtsbewegung der beiden Vortage fort und schloss 0,11 Prozent tiefer bei 20 919,42 Punkten. Der Eurokurs bewegte sich auch im US-Handel wenig. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0866 Dollar und lag damit ungefähr auf dem Niveau vom Vorabend.