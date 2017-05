Ticker

Wahlkampfhilfe aus den USA: Obama unterstützt Macron

dpa . Der frühere US-Präsident Barack Obama hat kurz vor dem Finale der Präsidentenwahl in Frankreich den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron unterstützt. „Er hat sich für liberale Werte eingesetzt“, sagte Obama in einer Videobotschaft, die Macrons Wahlkampfteam veröffentlichte. „Er spricht die Hoffnungen der Menschen an, nicht ihre Ängste.“ Ex-Wirtschaftsminister Macron trifft bei der Stichwahl um das französiche Präsidentenamt am Sonntag auf die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Wegen Le Pens Anti-EU-Positionen gilt die Abstimmung als Schicksalswahl für Europa.