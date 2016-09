Nordhorn

Wahlergebnis korrigiert: Ein Sitz mehr für SPD

Überraschung bei der Nordhorner Stadtratswahl: Der Wahlausschuss der Stadt hat am Donnerstagmittag das vorläufige Auszählergebnis vom Wahlabend korrigiert. Die SPD erhält nun doch 15 Ratsmandate, Pro Grafschaft nur vier.

Video Nordhorn korrigiert Wahlergebnis Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Fehler bei Datenübermittlung. SPD bekommt einen Sitz im Stadtrat dazu, Pro Grafschaft verliert.

Nordhorn. Wie in allen Städten und Gemeinden hat der Gemeindewahlausschuss in Nordhorn die Auszählergebnisse vom Wahlabend überprüft und das amtliche Endergebnis der Wahl festgestellt. Ungewöhnlich: Bei den Zahlen, die der Ausschuss in seiner Sitzung am Donnerstagnachmittag bekannt gab, ergeben sich Detailabweichungen von den Zahlen des Wahlabends, die weitreichende Folgen haben. Aus ihnen ergibt sich eine veränderte Sitzverteilung im künftigen Rat.

Nach dem amtlichen Endergebnis entfallen auf CDU und SPD nun jeweils 15 Ratsmandate, auf Pro Grafschaft und Grüne jeweils vier sowie auf FDP und Linke jeweils zwei. Damit erhält die SPD einen Sitz mehr als am Wahlabend ermittelt, Pro Grafschaft einen weniger.

Der Gemeindewahlausschuss setzt sich aus Vertrauensleuten zusammen, die von den bei der Wahl antretenden Parteien benannt wurden und die weder als Kandidaten zur Wahl standen, noch Mitglieder des aktuellen Stadtrates sind.

Mehr dazu lesen Sie am Freitag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.