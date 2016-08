Lokalsport

Vorwärts verliert Derby in Biene mit 0:1

Die Nordhorner gerieten bereits in der 11. Minute in Rückstand und konnten diesen nicht mehr drehen. Vorwärts-Trainer Henning Schmidt kritisierte die Gangart der Gastgeber und die Spielleitung des Schiedsrichters.

Biene. Die Fußballer von Vorwärts Nordhorn haben das Landesliga-Derby beim SV Holthausen-Biene mit 0:1 (0:1) verloren. In einem intensiven Spiel gingen die Emsländer in der 11. Minute durch Simon Schäfer in Führung. Es war eine von insgesamt fünf Großchancen der Gastgeber, die immer wieder über die Flügel gefährlich wurden, denen im Zentrum beim Torabschluss bisweilen aber die Präzision abging. Vorwärts fand nicht zu seiner spielerischen Linie und wurde im ersten Durchgang nur ein Mal so richtig gefährlich: Bei einer Hereingabe von Chris Schippers war David Heils im Angriffszentrum einschussbereit, Bienes Hendrik Eling klärte aber in letzter Sekunde vor dem Gäste-Angreifer (37.). Angesichts der Chancen der Gastgeber hätten die Nordhorner zur Pause somit auch deutlicher zurückliegen können.

Dass die Grafschafter nicht richtig ins Spiel fanden, dafür war nach Ansicht von Trainer Henning Schmidt die Gangart der Gastgeber und die Spielleitung von Schiedsrichter Temmo-Hermann Eilderts verantwortlich. Schmidt sagte: „Wir sind auf einen Gegner getroffen, der sehr unfair gespielt hat. Der Schiri hat unerlaubte Sachen durchlaufen lassen. Wir haben viel Aufwand betrieben, aber der Ertrag ist am Ende null – das ist bitter für uns.“

So richtig auf Touren kam das Spiel der Gäste, die in der Vorwärtsbewegung oftmals zu einfache Ballverluste produzierten, aber erst in der Schlussphase. In der letzten Viertelstunde und mehr als vier Minuten Nachspielzeit setzten die Nordhorner den SV Holthausen-Biene unter Druck. Für die Emsländer ergaben sich nun teilweise richtig gute Konterchancen, die sie aber zumeist zu schlampig spielten, sodass Vorwärts bis zum Schlusspfiff auf einen Punktgewinn hoffen durfte.

Im Angriffszentrum agierte nun Henning Hood, der von seinem Trainer aus dem Mittelfeld in die Spitze beordert worden war. Hood verpasste zunächst eine Hereingabe knapp (80.), dann rettete ein Biener Spieler vor dem einschussbereiten Vorwärts-Akteur (85.). Auf der Gegenseite verhinderte Torhüter Nico Prieto-Falk mit einer Glanzparade gegen Robin Löpke den zweiten Treffer der Gastgeber (90.). Außerdem blockte Vorwärts-Kapitän Florian Müller stark gegen Eling (83.) – ansonsten wäre das 2:0 fällig gewesen.

Am Ende stürmten sogar der als Innenverteidiger aufgebotene Müller und Prieto-Falk für die Nordhorner. Deren aussichtsreichste Chance in der Nachspielzeit war letztlich ein von Schippers scharf in den Strafraum getretener Freistoß, der an den Spielern beider Teams und knapp auch am Pfosten des Biener Tores vorbei strich.

„Die Jungs haben zum Schluss alles gegeben“, lobte Schmidt den Willen seiner Mannschaft, der Partie in der Endphase doch noch eine Richtungsänderung zu geben. Doch auch die Brechstange blieb in der Schlussphase ohne Wirkung, nach fast 95 Minuten pfiff Referee Eilderts die Begegnung ab.