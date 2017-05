Lokalsport

Vorwärts verliert auf Voxtruper „Hoppelwiese“

Gegen den Nordhorner Fußball-Landesligisten schoss Felix Negwer das einzige Tor des Tages. Vorwärts hatte große Probleme mit dem Platz, der der Landesliga nach Ansicht der Nordhorner „nicht würdig“ gewesen sei.

Voxtrup. Mit leeren Händen sind die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn am Sonntag von ihrem Auswärtsspiel beim VfR Voxtrup zurückgekehrt. Die Elf von Trainer Henning Schmidt verlor mit 0:1 (0:1). Extrem schwer hätten sich die Spieler dieses Mal aber nicht mit sich selbst, sondern mit dem Platz getan, berichtete Vorwärts-Obmann Jürgen Menger. „Das war eine knüppelharte Hoppelwiese, ein unglaublich schlechter Platz“, schimpfte er. Fußballspielen sei auf „diesem Bolzplatz“, der eines Landesliga-Spielbetriebs „nicht würdig“ sei, kaum möglich gewesen, meinte Jürgen Menger und hatte beobachtet: „Der Ball rollte nicht, es war kein Kombinieren möglich.“

In dieser Fußball-Lotterie hätte David Heils in der 15. Minute fast das große Los gezogen. Nach einer Vorlage von Dennis Nyhuis kam er zum Abschluss, vergab aber. „Das hätte das 1:0 für uns sein können“, berichtete Jürgen Menger. Vorwärts hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz gut im Griff, wenngleich sich auch keine nennenswerten Torchancen erarbeiten ließen. Brenzlig wurde es für die Nordhorner erstmals in der 28. Minute, als Voxtrups Frieder Schröder vor Torhüter Nico Prieto-Falk frei zum Schuss kam, jedoch nicht traf.

Das einzige Tor des Spiels fiel wenige Minuten später. Der Nordhorner Konstantin Nurekenov vertändelte in der 33. Minute im Mittelfeld den Ball, den die Voxtruper daraufhin scharf in die Spitze beförderten. Dort hatte Felix Negwer nun leichtes Spiel und traf für Nico Prieto-Falk unhaltbar zum 1:0 für die Gastgeber. „Eine schmeichelhafte Führung“, betonte Jürgen Menger, erkannte jedoch an, dass Voxtrup kämpferisch stark auftrat.

Nach der Pause bemühte sich Vorwärts nach Kräften. „Es war aber nichts Zwingendes dabei, wir konnten kaum Chancen kreieren“, gab der Vorwärts-Obmann zu: „Der Ausgleich lag nicht in der Luft. Das war eigentlich ein typisches 0:0.“ Die Nordhorner waren nicht giftig genug in den Zweikämpfen und kamen in der zweiten Halbzeit nur zu einer Torchance durch Tobias Daalmann – und auch die brachte nichts ein. „Wir haben unglücklich verloren“, zog Jürgen Menger das Fazit eines „gebrauchten Tags“.