Vorwärts verdient sich Punktgewinn in Lohne

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer hielten die Gastgeber beim 0:0-Unentschieden mit einer starken Teamleistung in Schach. Sie sorgten somit dafür, dass die Lohner erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer blieben.

Lohne. Die Landesliga-Fußballer von Vorwärts Nordhorn haben im Auswärtsspiel am Freitagabend bei Blau-Weiß Lohne einen Punkt geholt. Mit vereinten Kräften stemmten sich die Gäste vor mehr als 400 Zuschauern gegen die stark aufspielenden Hausherren und erkämpften sich damit ein torloses Remis. „Das war ein Spiel auf sehr hohem Niveau“, berichtete Vorwärts-Obmann Jürgen Menger, der an Youngster Igor Milosevic ein Sonderlob verteilte. Der Innenverteidiger legte Lohnes Torjäger Tim Wernke an die Kette und hatte somit großen Anteil daran, dass die Blau-Weißen erstmals in dieser Saison ohne eigenen Treffer blieben. Ein weiterer Garant für den Punktgewinn war Keeper Nico Prieto-Falk, der sein Team vor allem im ersten Durchgang mit starken Paraden vor einem Rückstand bewahrte.

Die Nordhorner verbuchten in der 8. Minute einen guten Distanzschuss von Kapitän Florian Müller, ab der 20. Minute nahm der Druck der Gastgeber aber zu. Lohne machte vor allem über die rechte Außenbahn durch Alper Yilmaz eine Menge Dampf. Die Nordhorner konnten in dieser Phase kaum für Entlastung sorgen, einen Treffer kassierten sie aber nicht. Den torlosen Pausenstand wertete Menger als „schmeichelhaft“.

Mit der Hereinnahme von Jannes Ten Hagen zur zweiten Hälfte bekamen die Gäste Yilmaz besser in den Griff. Überhaupt steigerte sich das Team von Trainer Henning Schmidt nochmals und ließ kaum Lohner Chancen zu. Darüber hinaus suchte es selbst auch den Weg nach vorne: David Heils schoss nach Pass von Joshua Sausmikat an das Außennetz (60.). Zehn Minuten später wurde es dann doch brenzlig, als Wernke die Kugel erhielt, das Spielgerät aber am Tor vorbeischob. In der Schlussviertelstunde kamen die Gäste noch einmal etwas auf und verbuchten einige Eckbälle – mehr aber auch nicht. „Die Mannschaft hat sich den Punkt absolut verdient. Es war ein klasse Spiel, auch wenn keine Tore gefallen sind“, sagte Menger – und fügte noch hinzu: „Wir haben gut dagegengehalten und Nadelstiche gesetzt.“