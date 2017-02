Lokalsport

Vorwärts und SVB: Testspiele fallen aus

Von Holger Wilkens

Der schneebedeckte Boden verhindert die Vorbereitungsspiele der beiden Grafschafter Fußball-Landesligisten am Wochenende. Am Samstagvormittag wurde auch die Partie des SV Bad Bentheim in Recke abgesagt.

Nordhorn/Bad Bentheim. In der Vorbereitung improvisieren muss – wie alle Fußballmannschaften – auch der Grafschafter Landesligist SV Bad Bentheim. Kurzfristig wurde das für Sonnabend (14.30 Uhr) terminierte Testspiel beim westfälischen Bezirksligisten TuS Recke abgesagt. Die Mannschaft kommt damit zu einem freien Tag, allerdings geht es am Sonntag zum Training in die Sporthalle. Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn hat das für Sonnabend geplante Testspiel auf heimischer Anlage gegen den Oberligisten TuS Bersenbrück am Freitag abgesagt. „Auf dem mit Schnee bedeckten Kunstrasen ist leider kein Fußball möglich“, sagt Fußballfachwart Jürgen Menger. Auch das für Freitagabend vorgesehene Vorbereitungsspiel bei Concordia Emsbüren fiel bereits aus, stattdessen bat Trainer Henning Schmidt seine Mannschaft zu einer Übungseinheit.

