Lokalsport

Vorwärts Nordhorn erwartet den Tabellenzweiten

Mit dem SV Bad Rothenfelde tritt Sonntag der nächste noch ungeschlagene Landesligist am Immenweg an. Doch schon gegen Dinklage hatten die Vorwärts-Fußballer gezeigt, dass sie mit jedem Team mithalten können.

Nordhorn. Vor zwei Wochen war der TV Dinklage in der Fußball-Landesliga noch ungeschlagen, als er an den Immenweg reiste – und mit 4:9 eine deftige Pleite kassierte. Am Sonntag (15 Uhr) nun erwartet der gastgebende SV Vorwärts Nordhorn mit dem SV Bad Rothenfelde den nächsten Konkurrenten, der diese Saison in der Liga noch nicht verloren hat. „Wäre doch schön, wenn wir wieder die Ersten sein könnten, die sie besiegen“, sagt Trainer Henning Schmidt. Es müsse ja nicht gleich ein Sieg mit sieben Toren sein.

Nach dieser unglaublichen Offensivgala im letzten Heimspiel zeigten die Nordhorner im Spiel bei BW Lohne eine vorzügliche Vorstellung in der Defensive und verdienten sich so gegen die angriffsstarken Gastgeber ein gerechtes 0:0. „Vorne wie gegen Dinklage, hinten wie in Lohne“, lautet daher der Wunsch von Henning Schmidt für Sonntag, denn er weiß: „Gegen Bad Rothenfelde bedarf es einer herausragenden Leistung, um erfolgreich zu sein.“ Einfach eine ordentliche Partie könnte gegen den Tabellenzweiten nicht reichen.

Von Spieltag fünf bis sieben führten die Gäste aus dem Landkreis Osnabrück das Tableau der Landesliga sogar an; erst zwei Unentschieden in Melle und – etwas überraschend – gegen Abstiegskandidat Wildeshausen führten dazu, dass Kickers Emden am Wochenende die Tabellenspitze übernahm. Und zwischen den Remis war da auch noch das Bezirkspokalspiel gegen den SV Bad Bentheim, das die Obergrafschafter im Heristo-Sportpark mit 2:1 gewannen.

Beim Kreisrivalen hat sich Henning Schmidt aber nicht schlau gemacht, denn er kennt die Qualitäten des Gegners: „Im Zentrum sind sie stark, und mit Bulani Malungu und Patrick Fiß haben sie zwei klasse Stürmer“, sagt der Coach. Und die Schwächen? „Da gibt’s eigentlich keine.“ Denn auch in der Defensive hat SVB-Trainer Günter Baerhausen um Kapitän Torsten Kuhlmann ein funktionierendes System aufgebaut. Fünf Gegentore in acht Spielen sind Liga-Bestwert.

Dass der SV Vorwärts torgefährlich ist, hat aber nicht nur das 7:4 gegen Dinklage gezeigt. „Wenn alle mitziehen, können wir jeden Gegner schlagen“, betont Schmidt. Nicht dabei sind am Sonntag allerdings erneut Jannis Staelberg (Urlaub) und der an der Leiste verletzte Dennis Nyhuis.