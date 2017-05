Lokalsport

Vorwärts Nordhorn arbeitet an Siegermentalität

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer wollen nach der Niederlage beim VfR Voxtrup in die Erfolgsspur zurückfinden. Mit einem Sieg gegen den TSV Oldenburg würde das Team von Trainer Schmidt die 40-Punkte-Marke überspringen.

ml Nordhorn. Die Landesliga-Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn bestreiten am morgigen Sonntag ihr vorletztes Heimspiel der Saison. Um 15 Uhr gastiert der TSV Oldenburg am Immenweg – und Vorwärts-Trainer Henning Schmidt sagt: „Für uns gilt es, nach der Pleite in Voxtrup wieder eine Siegermentalität zu entwickeln.“ Daran haben die Nordhorner unter der Woche im Training intensiv gearbeitet. „Es geht darum, alles für den Sieg zu geben. Wenn man nicht alles investiert, kann man nicht gewinnen“, sagt Schmidt.

Im Hinspiel haben die Nordhorner das hinbekommen und mit einem 1:0-Erfolg die Punkte aus Oldenburg entführt. „Das war verdient, aber glücklich“, sagt der Vorwärts-Trainer – und fügt noch hinzu: „Die Oldenburger haben eine gute Mannschaft und spielen eine gute Rückrunde.“ Der TSV hat bislang 35 Punkte und damit drei Zähler weniger als die Grafschafter eingefahren. In der Partie am Sonntag geht es also auch um den Abstand zwischen den beiden Kontrahenten. Mit einem Sieg könnten die Nordhorner nicht nur den Vorsprung auf den Verfolger auf sechs Zähler vergrößern. Sie könnten gleichzeitig die 40-Punkte-Marke überspringen.

Auf der Jagd nach dem 13. Saisonsieg werden bei den Gastgebern Igor Milosevic (Saisonende durch Verletzung) und wohl auch Niklas Fraatz (krank) nicht mitwirken können. Mannschaftskapitän Florian Müller war zuletzt im Urlaub, wird aber pünktlich zum Spiel gegen die Oldenburger zurückerwartet.

Nach der Niederlage beim Abstiegskandidaten VfR Voxtrup habe sich die Mannschaft selbstkritisch gezeigt, berichtet Schmidt. Im Gegensatz zu seinem Team haben die Oldenburger das jüngste Spiel gewonnen. Der Tabellenneunte setzte sich nach einem 0:1-Rückstand zur Pause noch mit 3:2 gegen den VfL Wildeshausen durch und ist damit seit vier Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage kassierten die Gäste Ende März auf eigenem Platz mit 1:2 gegen den derzeitigen Tabellenführer Atlas Delmenhorst. Bester Torschützes des TSV ist Marco Priessner, der bislang 13 Saisontreffer und damit zwei Tore mehr als der beste Vorwärts-Schütze Joshua Sausmikat erzielt hat.