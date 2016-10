Lokalsport

Vorwärts muss sich auf einige Kilometer einstellen

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer sind am Freitag bei Blau-Weiß Lohne gefordert. Der Gegner verfügt über das beste Offensiv-Duo der Liga: Tim Wernke (8 Tore) und Dustin Beer (7) sorgten für 15 der 20 Lohner Treffer.

Nordhorn. Gerade die Abwehrspieler des SV Vorwärts Nordhorn werden sich am Freitag (20 Uhr) im Punktspiel bei Blau-Weiß Lohne auf einige extra Meter einstellen müssen, immerhin stellen die Gastgeber nach sieben Spieltagen das mit Abstand beste Offensiv-Duo der Liga: Tim Wernke (8 Tore) und Dustin Beer (7) sorgten zusammen für 15 der 20 Lohner Treffer – zehn Landesligisten (darunter auch Vorwärts) haben insgesamt noch nicht so viele Tore geschossen. „Es wird auf unsere Defensive ankommen“, sagt Nordhorns Trainer Henning Schmidt, „wir werden eine hohe Laufleistung zeigen müssen, damit wir in Ballnähe in Überzahl kommen.“ Anders, da ist sich der Coach sicher, ist diesen Stürmern, die den Unterschied ausmachen können, über 90 Minuten nicht beizukommen.

Zuletzt beim berauschenden 9:4-Kantersieg gegen Dinklage hat seine Truppe zwar gezeigt, dass sie offensiv glänzen kann. Vor allem von Zugang Chris Schippers war es der bislang beste Auftritt im Vorwärts-Dress. Aber auch die Verteidigung habe trotz des Offensivspektakels durchaus überzeugt, findet Henning Schmidt und lobt die Lernbereitschaft seiner jungen Innenverteidigern Lucas Völkerink und Igor Milosevic. „Sie sind sehr wissbegierig und lernen jeden Tag im Training dazu.“

Noch fällt Eike Schrader als Alternative für die Defensive aus, auch Dennis Nyhuis wird wegen einer Entzündung in der Leiste länger fehlen. Zudem fährt Jannis Staelberg studienbedingt nicht mit nach Lohne.