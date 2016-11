Lokalsport

Vorwärts lässt im Derby keine Spannung aufkommen

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer setzten sich beim SV Bad Bentheim mit 3:1 (2:0) durch. Für das Team von Vorwärts-Trainer Henning Schmidt war es der vierte Sieg in Serie.

Bad Bentheim. Die wichtigste Frage beim SV Vorwärts Nordhorn nach dem Abpfiff eines gewonnenen Spiels lautet: Wer muss in den Siegerkreis und dort vortanzen, weil er überragend gespielt hat? Nach dem Auswärtserfolg in Bad Bentheim fanden die Nordhorner Akteure in den eigenen Reihen allerdings niemanden, dem diese Ehre zuteil hätte werden können. Torwart Fabian Pley, der sich mehrfach hatte auszeichnen können, war genauso ein Kandidat wie der Doppel-Torschütze Jannis Staelberg, doch am Ende blieb der Kreis nach einigen Diskussionen leer.

Und das war vielleicht auch ein Zeichen: Denn die Nordhorner überzeugten beim 3:1 (2:0)-Erfolg im Derby eher als Team als durch Individualisten. „Wir standen hinten ordentlich bis gut und haben uns vorne sechs bis acht gute Chancen herausgespielt und davon drei gemacht“, lobte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt sowohl die Abwehr als auch den Angriff.

„Unterm Strich war das Ergebnis verdient“, gab auch Bad Bentheims Spielertrainer Jörg Husmann zu. Sein Team hatte nicht nur die erste Chance der Partie durch Jannes ten Hagen zulassen müssen (10.), sondern auch den ersten Treffer des Derbys schon früh kassiert: Nordhorns Florian Müller schickte Jannes ten Hagen auf der linken Seite steil und dessen zurückgelegten Ball schob Jannis Staelberg unten rechts zum 1:0 ins Netz (16.).

Die Hausherren hatten kurz darauf die gute Gelegenheit, sofort zu antworten: Jörg Husmann passte auf Simon Hennig und dessen Linksschuss ging hauchdünn am langen Pfosten vorbei (20.). „Die machen die Tore, aber wir hatten ähnlich gute Chancen“, ärgerte sich Husmann. Die Effektivität sprach vor dem Seitenwechsel in der Tat für Vorwärts, denn die dritte große Möglichkeit brachte den Nordhornern den zweiten Treffer. Nach einer Ecke von Chris Schippers köpfte Joshua Sausmikat zum 2:0 ein (27.).

Spielerisch machten die Gäste lange Zeit den besseren Eindruck, aber kurz vor der Pause drehte der SVB auf und kam zu Chancen für Simon Hennig (41.), Sebastian Schmagt (42.) und Jörg Husmann (42.), bei denen jeweils Vorwärts-Keeper Fabian Pley klären konnte. „Er war heute unglaublich sicher“, meinte Vorwärts-Trainer Schmidt zufrieden.

Der Anschlusstreffer für die Hausherren fiel nicht – stattdessen schlug Vorwärts direkt nach der Pause wieder zu: Jannis Staelberg tauchte alleine vor dem Bentheimer Kasten auf und schoss flach zum 3:0 ein (47.). Das war schon die frühe Vorentscheidung im Derby, denn danach nutzten die Nordhorner zwar eine SVB-Schwächephase nicht zu weiteren Toren, aber: „Sie haben sich dann die Führung zur Pause im Nachhinein verdient“, meinte Bentheims Jörg Husmann. Joshua Sausmikat traf für die Gäste das Lattenkreuz (59.) und Jannis Staelberg scheiterte mit einem Lupfer am herauslaufenden SVB-Torhüter Alexander Moll (63.).

Der Elfmeterpfiff des Schiedsrichters nach einem Handspiel von Nordhorns Florian Müller brachte dann kurz etwas Aufregung in die eigentlich schon entschiedene Partie: Nico Neumann verkürzte für die Burgstädter auf 1:3 (72.), aber im Anschluss ließen die Gäste bis zum Abpfiff nur noch eine kleine Chance für Mirco Fischer, der das Außennetz traf, zu (74.).

„Es ist schön zu sehen, wie wir in der Tabelle klettern“, freute sich Vorwärts-Trainer Henning Schmidt über den vierten Dreier in Serie.

Trainerstimmen

Mario Fischer (Trainer SV Bad Bentheim): Wir hatten klare Torchancen, zum Beispiel das Riesen-Ding für Simon Hennig, das das 1:1 gewesen wäre. Vor der Halbzeit müssen wir dann wenigstens noch das 1:2 machen. Ich fand uns in der ersten Hälfte nicht viel schlechter als Vorwärts. So waren die schwachen 15 Minuten von uns nach der Pause am Ende entscheidend. Wenn man diese Viertelstunde weglässt, war es meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Spiel. Dass Vorwärts insgesamt die bessere Spielanlage hat und auch bei Kontern gefährlich ist, war uns schon vorher klar. Wir wussten auch, dass man Glück braucht und viel für uns laufen muss, damit wir dieses Spiel gewinnen.

Henning Schmidt (Trainer Vorwärts Nordhorn): Das war nichts für Fußball-Ästheten. Auf dem seifigen Boden war es aber auch sehr schwierig für beide Mannschaften. Wir standen hinten ordentlich bis gut und haben uns vorne sechs bis acht gute Möglichkeiten herausgespielt – und davon drei genutzt. Das ist eine gute Quote für uns. Der Elfmeter kam aus dem Nichts, Florian Müller wurde einfach angeschossen. Danach kann es natürlich passieren, dass der Gegner noch einmal zurückkommt, aber wir haben das Ganze bis zum Ende sehr sachlich und ruhig heruntergespielt.