Lokalsport

Vorwärts gewinnt das 12. Hallenmasters

Die Nordhorner Landesliga-Fußballer besiegten den Stadtrivalen SV Eintracht TV im Finale verdient mit 3:0. Im Halbfinale gegen den Drittplatzierten ASC Grün-Weiß 49 musste der Sieger ins Penaltyschießen.

Emlichheim. Die Fußballer des SV Vorwärts Nordhorn haben das 12. Grafschafter Masters in der Emlichheimer Vechtetalhalle gewonnen. Im Finale vor rund 600 Zuschauern setzte sich der Landesligist souverän und verdient mit 3:0 gegen den Stadtrivalen SV Eintracht TV durch. „Wir haben ein tolles Turnier gespielt. Wir hatten einen guten Torwart und haben guten Fußball gespielt“, sagte Vorwärts-Trainer Henning Schmidt und fügte mit Blick auf die weiteren Ergebnisse unter dem Hallendach hinzu: „Das war ein überragender Abschluss einer tollen Hallensaison.“ Sein ehemaliger Mitspieler und Trainerkollege Zoran Milosevic hätte mit den Eintracht-Fußballern zwar ebenfalls gerne gewonnen, er gab aber offen zu: „Vorwärts war im Finale besser, cleverer und hat die Chancen genutzt. Der Sieg ist verdient.“

Der ebenfalls favorisierte Vechtecup- und Vorjahressieger SV Bad Bentheim musste sich bei der 12. Auflage des Hallenmasters mit Rang vier begnügen. Der Landesligist verlor das Penaltyschießen um Platz drei gegen den ASC Grün-Weiß 49 mit 3:4. „Nach dem Highlight mit dem Vechtecup-Sieg am Freitag war bei uns die Spannung etwas weg“, sagte SVB-Coach Mario Fischer. Seine Mannschaft hatte im Halbfinale gegen Eintracht einen 1:3-Rückstand in der Schlussminute mit zwei Treffern innerhalb von fünf Sekunden noch zum 3:3 ausgeglichen. Im Penaltyschießen setzten sich dann aber die Nordhorner durch.

Im zweiten Halbfinale spielte der ASC Grün-Weiß 49 gegen den SV Vorwärts forsch auf und glich die frühe Führung der Nordhorner durch Sausmikat (1.) zwei Minuten vor dem Ende durch Jörn Hölman zum 1:1-Endstand aus. Das folgende Penaltyschießen entschied dann aber der Landesligist für sich. „Für uns war es schon ein Highlight, dass wir überhaupt dabei waren und uns mit dem besten Team der Grafschaft messen durften. Das Halbfinale war quasi unser Finale“, sagte ASC-Trainer André Dieker.

Die Kreisliga-Fußballer aus der Niedergrafschaft hatten sich punktgleich mit dem SV Bad Bentheim (beide sieben Zähler) als Gruppenzweiter für die Vorschlussrunde qualifiziert. Im letzten Gruppenspiel hätte ihnen im Vergleich mit dem SV Klausheide ein Unentschieden gereicht, es sprang aber ein 2:1-Erfolg heraus.

In der anderen Gruppe zog Vorwärts mit einer makellosen Bilanz (neun Punkte, 10:0 Tore) in das Halbfinale ein. Dahinter duellierten sich im letzten Gruppenspiel Gastgeber SC Union Emlichheim und der SV Eintracht TV um die Teilnahme an der Vorschlussrunde. Zwar hätte dem SCU ein Unentschieden gereicht, um unter die letzten Vier zu kommen. Eintracht setzte sich im direkten Duell aber klar mit 5:2 durch und ließ so keine Zweifel aufkommen. Ohne Punkte beendeten der SV Veldhausen 07 und Grenzland Laarwald jeweils als Gruppenletzter den Endrundentag.

Die beiden Finalisten staubten auch die Einzel-Auszeichnungen ab: Vorwärts stellte mit Nico Prieto-Falk wie bereits im Vorjahr den besten Keeper. Die meisten Tore erzielte der agile Kevin Kamp vom SV Eintracht TV, der im gesamten Turnierverlauf zwölf Treffer erzielte. Als bester Spieler des Turniers wurde Kamps Mannschaftskollege Steffen Hilberink ausgezeichnet.