Vorbestrafter mit 1,1 Kilogramm Kokain erwischt

Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Donnerstag an der deutsch-niederländischen Grenze 1,1 Kilogramm Kokain in einem Auto entdeckt. Zwei 30-jährige Drogenschmuggler wurden festgenommen.

gn Gildehaus. Gegen ein Uhr nachts war das Auto über die Autobahn 30 aus den Niederlanden in die Bundesrepublik Deutschland eingereist, teilte die Bundespolizei mit. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das mit zwei Männern besetzte Auto von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert. Gefälschter Ausweis Bei der Kontrolle händigte der Beifahrer den Bundespolizisten eine italienische Identifikationskarte aus. Bei dem vorgelegten Ausweispapier hatten die Beamten jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit und untersuchten das Dokument genauer. Dabei wurde festgestellt, dass der italienische Ausweis gefälscht war. „Der angebliche Italiener ist in Wirklichkeit serbischer Staatsangehöriger und wurde bereits einmal aus Deutschland abgeschoben“, sagte Bundespolizeisprecher Ralf Löning. Ein Datenabgleich mit den echten Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Hamburg mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Bereits zu Haftstrafe verurteilt Der Serbe war wegen des Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen, schwerer räuberischer Erpressung, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer elfjährigen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden. Nachdem er einen Teil der Strafe verbüßt hatte, war er in sein Heimatland abgeschoben worden. Ergänzend war ihm das Recht auf die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland für die Dauer von 8 ½ Jahren aberkannt worden. Durch seine unerlaubte und somit strafbare Wiedereinreise wurden die beiden Haftbefehle von der Staatsanwaltschaft Hamburg wieder wirksam. Der rechtskräftig verurteilte 30-Jährige muss jetzt noch eine Restfreiheitsstrafe von insgesamt 1400 Tagen im Gefängnis verbüßen. Kokain und Waffe im Auto Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden in einem Versteck 1,1 Kilogramm Kokain gefunden. Zusätzlich wurde im Fahrzeug des 30-jährigen, deutschen Autofahrers aus Hamburg ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen zu dem Rauschgiftschmuggel übergeben. Beide Männer in Haft Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenverkaufswert“ von rund 67.000 Euro. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück, heute Vormittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Drogenschmuggler. Beide Männer wurden der nächsten Justizvollzugsanstalt übergeben.

