Nordhorn

Vor Gericht: Mit dem Kinderwagen auf Beutezug

Mit einem raffinierten Fall von Ladendiebstahl hatte es das Amtsgericht Nordhorn zu tun: Mit einem Kinderwagen samt Baby ging ein 28-Jähriger auf Beutezug. Für ihn endete das Verfahren mit einer Geldstrafe.

ghNordhorn. Wer mit Freund und Frau und Kinderwagen einen Ausflug in einen großen Nordhorner Baumarkt unternimmt, der hat nicht unbedingt im Sinn, das Baby spazieren zu fahren. Der Kinderwagen ist für logistische Probleme verschiedenster Art die geeignete Lösung, auch für operative Zwecke beim Ladendiebstahl.

So verhielt es sich jedenfalls mit einem 28-jährigen Nordhorner Hartz-IV-Empfänger, der im April 2015 von der Baumarkt-Detektivin auf frischer Tat beim Diebstahl von Werkzeug ertappt wurde. Seine Beute hatte er in einer Ablage des Kinderwagens unterhalb des Babys versteckt.

Deswegen musste er sich nun vor dem Nordhorner Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Ratering verantworten. Nach eingehender Beweisaufnahme über zwei Hauptverhandlungstermine hinweg sah das Gericht es als erwiesen an, dass der Angeklagte Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen hatte, und wertete die Tat als vollendeten Diebstahl. Die Detektivin hatte ihn erst nach dem Durchschreiten der Kasse gestellt und die Beute gesichert.

Da halfen dem Angeklagten auch seine fantasievollen Schutzbehauptungen nichts: Er tischte dem Gericht durch seinen Dolmetscher eine Story auf, wonach er das Werkzeug kaufen wollte, um es einem Kumpel in Algerien zukommen zu lassen – gewissermaßen als handwerkliche Entwicklungshilfe. Dem schenkte das Gericht keinen Glauben. Es habe sich bei der Beute um Standardwerkzeug (Bohrersätze und dergleichen) gehandelt, von dem man sich schwerlich vorstellen könne, dass gerade so etwas in Algerien dringend benötigt werde. Vielmehr dürfte der Angeklagte eine Veräußerungsabsicht gehabt haben, um mit dem Erlös der Beute seine Finanzen aufzubessern.

Auch seiner Aussage, dass die Baumarkt-Detektivin ihn vor dem Passieren der Kasse auf das Werkzeug angesprochen habe und nicht erst danach und dass er an der Kasse noch habe bezahlen wollen, schenkte das Gericht keinen Glauben. Die Detektivin habe keinen Grund zur Behauptung der Unwahrheit und bei ihr sei auch „keine überschießende Belastungstendenz“ gegenüber dem Angeklagten zu unterstellen, der ihr völlig unbekannt sei. Auch die entlastenden Momente in der Zeugenaussage seines Freundes waren nach Auffassung des Gerichts allzu durchsichtige Manöver aus der Rubrik „Freundschaftsdienst“.

So beantragte der Staatsanwalt eine Geldstrafe an der unteren Kante des gesetzlich vorgesehenen Strafrahmens in Höhe von 40 Tagessätzen zu je zehn Euro. Dem schloss sich der Vorsitzende an. Dabei wies er darauf hin, dass der Angeklagte strafmildernd als Ersttäter anzusehen sei, da die beiden aus dem Bundeszentralregister ersichtlichen einschlägigen Vorstrafen erst nach dem Kinderwagenausflug in Nordhorn begangen worden seien.