Vor 50 Jahren schockierte das Emsland-Gutachten

Das „Emsland-Gutachten“ hat vor 50 Jahren festgestellt, dass ein „gewaltiger Kraftakt“ nötig sei, um das „Armenhaus Deutschlands“ wieder in eine prosperierende Region zu verwandeln.

Nordhorn. Als die Presse und der NDR vor 50 Jahren über ein „Emsland-Gutachten“ berichteten, an dem die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) fast ein Jahr lang gearbeitet hatte, saß der Schock tief. Von „alarmierenden Erkenntnissen“ war die Rede, von einem „gewaltigen Kraftakt“, der nötig sei, um das Emsland endlich auf Vordermann zu bringen. Einen Landkreis Emsland gab es damals noch nicht. Die Bezeichnung „Emsland“ war rein geografisch und bezog sich auf die vier Landkreise Lingen, Meppen, Aschendorf-Hümmling und Grafschaft Bentheim.

Strukturwandel nötig

„Das Armenhaus Deutschlands“ wurde das Emsland seinerzeit genannt. Das Nachrücken geburtenstarker Jahrgänge in das Erwerbsalter und der Verlust von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft sowie in vielen Zweigen des industriell-gewerblichen Sektors kennzeichneten die prekäre Lage. Und so beschlossen die vier damals noch eigenständigen Kreise jenes Gutachten in Auftrag zu geben, das dann die deprimierende Analyse schwarz auf weiß dokumentierte.

Das Gutachten

Es war in Osterbrock (heute zur Gemeinde Geeste gehörend), wo sich die Oberkreisdirektoren der vier Verwaltungseinheiten und die Presse versammelt hatten, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Nachdem die Vertreter der Niedersächsischen Landgesellschaft und der an dem Gutachten ebenfalls beteiligten Technischen Universität Hannover ihre Erkenntnisse und den daraus folgenden Aufgabenkatalog zur Problemlösung abgeliefert hatten, gab es zunächst ein allgemeines tiefes Durchatmen. Den Zustand des Emslands in einer solchen Fülle bedenklicher Daten derart scharf präsentiert zu bekommen, das musste verwunden werden.

Umsetzung

Ihre Befriedigung über die Qualität des Gutachterwerks drückten sodann die Oberkreisdirektoren Dr. Kolck (Meppen), Franke (Lingen) und Zahn (Grafschaft Bentheim) aus. Dr. Tiedeken, der Oberkreisdirektor des Kreises Aschendorf-Hümmling, sprach schließlich von der Hoffnung, dass die ungeschminkte Wahrheit in das Bewusstsein aller Verantwortlichen dringen möge, damit die bevorstehenden gewaltigen Aufgaben energisch angegangen würden.

Ganz so dramatisch wie für die Landkreise Lingen, Meppen und Aschendorf-Hümmling war es für die Grafschaft Bentheim seinerzeit zwar nicht bestellt, noch florierte ja die Nordhorner Textilindustrie. Doch die in dem Gutachten benannten Versäumnisse sollten sich hier nur wenig später bitter rächen.

GN „Bössel“

Ältere Leser erinnern sich vielleicht noch an „Bössel“, einen von der GN-Redaktion erfundenen ebenso lustigen wie kritischen kleinen Kerl, der stets auf der ersten Lokalseite zu diversen Themen Stellung bezog. Der damalige Bössel-Kommentar aus Anlass des „Emsland-Gutachtens“ spiegelt ein schon vor 50 Jahren erkennbar gewesenes Strukturproblem, das dann in das unvermeidliche Nordhorner Fiasko führen sollte.

„Bössel“-Ausschnitt

Unter dem Titel „Langer Marsch“ hieß es: „Liebe Freunde, Ihr müsst unbedingt lesen, was da unter der Überschrift ,Gewaltiger Kraftakt im Emsland nötig‘ steht... Ich meine, auch die verantwortlichen Leute müssten hellhörig werden... Gutachter, so dachte ich immer, bedienen sich einer nüchternen Sprache. Wenn nun in diesem Gutachten von einem ,gewaltigen Kraftakt‘ und von ,höchster Dringlichkeit‘ die Rede ist, dann gibt das meiner Ansicht nach zu denken. Da haben gelehrte Menschen sicher bewusst ein paar deutliche Vokabeln gebraucht. Die sollte man sich dann auch zu Herzen nehmen. Hier und da höre ich: In der Grafschaft wurde viel versäumt, was die Ansiedlung neuer Betriebe betrifft. Dabei werden auch Namen genannt von Leuten, die absolut keine andere Industrie neben der Textilindustrie dulden wollten. Es wäre leicht, diese Mitbürger bloßzustellen. Doch ich halte davon nichts, weil sie immer noch in Amt und Würden sind und die Chance haben sollten, ihre Fehler von früher auszubügeln. Wie man hört, sollen besagte Leute ihre Meinung in diesem Punkt auch schon stark geändert haben. Hoffen wir, dass sie zu dem ,gewaltigen Kraftakt‘ imstande sind. Es wird, dem Gutachten zufolge, bestimmt ein langer Marsch, bis wir aufgeholt haben, was wir versäumten.“

„Heilsamer Schock“

Wie weit das Gutachten „Grundsätze und Gedanken zur Daseinsvorsorge im ländlichen Raum – dargestellt am Beispiel des Emslandes“ konkret dazu beigetragen hat, das einstige Armenhaus Deutschlands in eine prosperierende Region zu verwandeln, dürfte wohl kaum mehr festzustellen sein. Doch als sicher darf angenommen werden, dass der heilsame Schock von Osterbrock eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hat.