Ticker

Von der Leyen übernimmt „Gesamtverantwortung“ im Fall Franco A.

dpa Berlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat betont, sie wolle sich in der Affäre um den terrorverdächtigen Offizier Franco A. nicht aus der Verantwortung stehlen. „Ich habe immer die Gesamtverantwortung“, sagte die CDU-Politikerin am Abend in Berlin. Und diese Verantwortung „nehme ich auch an“, fügte sie hinzu. Die jüngsten Verfehlungen an einzelnen Bundeswehr-Standorten hätten ihr gezeigt, „vielleicht hätte ich früher tiefer graben müssen“. Franco A. hatte laut bisherigen Ermittlungen ein Doppelleben als falscher syrischer Flüchtling geführt.