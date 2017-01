Nordhorn

Vom Brandstifter noch immer keine Spur

In den letzten Zügen liegen die Renovierungsarbeiten im „Crocky“. Vier Monate nach dem Brand soll das Spielparadies am 3. Februar wieder öffnen. Foto: Konjer

Seit der Brandstiftung vom 2. Oktober 2016 ist das Kinderspielparadies „Crocky“ im Nordhorner Sportpark geschlossen. Nach Renovierung soll es am 3. Februar wieder eröffnen. Vom Brandstifter fehlt noch immer jede Spur.

Nordhorn. „Offensichtlich vorsätzlich gelegt“ worden ist nach Polizeiangaben das Feuer, das in der Nacht zum Sonntag, 2. Oktober 2016, ein Partyzelt und einen hölzernen Lagerschuppen des Nordhorner „Kanu Camps“ in Flammen aufgehen ließ. Beide standen direkt an der rückwärtigen Hallenwand des „Crocky“. So griffen die Flammen schnell auf das Gebäude des Spielparadieses über. Nur dem schnellen und massiven Einsatz der Nordhorner Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das „Crocky“ bei diesem Feuer nicht komplett vernichtet wurde. „Hätte das Feuer in die Halle übergegriffen, wäre es wegen der dort vorhandenen, immens hohen Brandlast zu einer enormen Brandausbreitung gekommen“, hatte ein Feuerwehrsprecher nach Abschluss der Löscharbeiten erklärt.

Doch auch so war der Schaden immens: Weil das Gebäude und alle darin installierten Spielgeräte und Gastronomieeinrichtungen durch Ruß und Rauch verschmutzt waren, musste das „Crocky“ schließen. Viele bereits gebuchte Veranstaltungen wie Kindergeburtstage mussten abgesagt werden.

Erst am 3. Februar, fast auf den Tag genau vier Monate nach dem Brand, soll das Kinderspielparadies nun wieder eröffnen. „Letztlich hat unsere Versicherung für den Brandschaden gezahlt, aber wir haben über die Versicherungssumme hinaus noch mehr Geld investieren müssen, um das Crocky in neuem Glanz wiedereröffnen zu können“, sagt Mitarbeiterin Antonia Darmstadt. Zur genauen Schadenshöhe will sie sich nicht äußern, spricht aber von Renovierungs- und Reinigungskosten in sechsstelliger Höhe.

Nachdem das Gebäude durch eine neue Rückwand und die komplette Erneuerung der Deckenverkleidung wieder hergestellt war, mussten die Spielgeräte und Gastroeinrichtungen von einer Fachfirma gründlich gereinigt werden. „Wir haben auch viele Teile unserer Spielgerüste ausgetauscht und alle Teppichböden neu verlegen lassen“, so Darmstadt. Und es gebe in der großen Spielhalle jetzt eine komplett neue LED-Beleuchtung.

Zurzeit läuft der Wiederaufbau und die Neueinrichtung der Spielgeräte und des Gastrobereichs. Am 3. Februar soll dann wieder alles bereit für neue Gäste sein.

Unterdessen tappt die Polizei bei der Suche nach den Brandstiftern weiter im Dunkeln. Nach dem Brand waren die Brandermittler zunächst zuversichtlich gewesen, durch Funde am Brandort auf die Spur der Täter zu kommen. So waren unter anderem drei leere Ein-Liter-Blechdosen sichergestellt worden, in denen sich vormals brennbare Flüssigkeiten befunden haben: eine Dose Kunstharz-Verdünnung des Herstellers Meyer, eine Dose mit Reiniger für Pulverlacke vom Typ „Köraslov WL“, Hersteller Kömmerling, und eine Ein-Liter-Blechdose ohne Beschriftung.

Doch die Hoffnung der Ermittler, über Hinweise auf diese Dosen die Täter identifizieren zu können, erfüllte sich nicht. Auch eine am Brandort gefundene Taschenlampe und die Suche nach einem in der Nähe beobachteten schwarzen BMW hatte keine neuen Ermittlungsansätze gebracht.