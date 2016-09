Lokalsport

Volleyball-Regionalligisten holen je einen Punkt

Die Frauen des TV Nordhorn (gegen VfL Lintorf) und von Union Lohne (in Leschede) starteten mit 2:3-Niederlagen in die neue Saison. Für die Lohnerinnen war es der erste Auftritt in der vierthöchsten Spielklasse.

TV Nordhorn - VfL Lintorf 2:3 (21:25, 20:25, 25:16, 25:23, 13:15)

Trainer Gerjan Heerkes hatte nach der 2:3 (21:25, 20:25, 25:16, 25:23, 13:15)-Niederlage der Volleyballerinnen des TV Nordhorn beim Regionalliga-Auftakt gegen den VfL Lintorf gemischte Gefühle. „Es war gleichzeitig ein Punktgewinn und ein Punktverlust“, sagte der TVN-Coach nach der knappen Tiebreak-Niederlage. „Wenn jemand nach dem 0:2-Rückstand gefragt hätte, ob ich für einen Punkt unterschreibe, hätte ich es wahrscheinlich getan. Am Ende war aber auch ein Sieg drin“, fasste Heerkes, der noch auf Jugendspielerin Jannah Höfer und Neuzugang Kathi Kassen verzichten musste, den kuriosen Spielverlauf zusammen.

In den ersten beiden Sätzen überzeugten die erwartet starken Gäste mit sehr stabilem Spiel. Die Nordhornerinnen schafften es dagegen nicht, ihre guten Leistungen aus der Saisonvorbereitung abzurufen. Vor allem im Blockspiel konnte das TVN-Team nicht an die gewohnten Leistungen anknüpfen, außerdem war die Fehlerquote insgesamt zu hoch.

Nach dem 21:25 und 20:25 ging aber ein Ruck durch das Team. Angeführt von Spielführerin Nicole Sackbrook, kämpften sich die Gastgeberinnen in die Partie zurück. Von der Aufschlaglinie machte das TVN-Team jetzt mehr Druck und stand auch im Block besser. Entscheidend war aber vor allem, dass die Nordhornerinnen die langen Ballwechsel für sich entschieden. Mit 25:16 sicherten sie sich Satz Nummer drei. Im vierten Satz lag die Mannschaft zunächst auch in Front und ließ sich nicht davon aus der Ruhe bringen, dass zwischenzeitlich wieder die Gäste die Initiative übernahmen. „Das 25:23 war glücklich, aber auch verdient“, stellte Heerkes fest. Das Quäntchen Glück ging den Nordhornerinnen im Tiebreak dann allerdings wieder verloren. Nach einer schnellen 2:0-Führung entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Bei einem 12:13-Rückstand gab dann eine aus TVN-Sicht umstrittene Schiedsrichterentscheidung den Ausschlag zugunsten der Lintorferinnen. „Ich bin aber stolz, dass sich die Mannschaft gegen einen starken Gegner so ins Spiel zurückgekämpft hat“, sagte Heerkes, zumal sein Team in der vergangenen Spielzeit gegen den VfL zweimal leer ausgegangen war.

FC 47 Leschede - Union Lohne 3:2 (20:25, 25:18, 25:16, 22:25, 15:10)

Die Volleyballerinnen des SV Union Lohne haben bei ihrem Debüt in der Regionalliga Nordwest einen Punkt ergattert. Beim FC 47 Leschede stand am vergangenen Sonnabend nach fünf Sätzen eine 2:3 (25:20, 18:25, 16:25, 25:22, 10:15)-Niederlage zu Buche. „Wenn man den Spielverlauf betrachtet, geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Trainer Harald Nüsse nach dem emotionalen Auf und Ab.

Ein entscheidender Faktor war dabei, dass die Gastgeberinnen überraschenderweise auch auf Jugendnationalspielerin Lina Alsmeier setzen konnten, die im Sommer ins Volleyball-Internat des USC Münster gewechselt ist. „Lina kam im zweiten Satz ins Spiel und hat dann den Unterschied ausgemacht. Das ist eine Spielerin, die schon ein anderes Niveau hat“, sagte Nüsse über die 16-jährige Außenangreiferin, die in der Rückserie der vergangenen Saison mit einem Zweitspielrecht auch für den SC Union Emlichheim in der 2. Bundesliga aufgelaufen ist. Von dem Doppelspielrecht für Jugendnationalspielerinnen machten Dieter Jansen und Jörg Alsmeier aus dem Lescheder Trainerteam auch diesmal Gebrauch.

Der Start in die Partie verlief für die Lohnerinnen im Aufsteigerduell sehr verheißungsvoll. Nach einer 22:14-Führung ging der erste Satz mit 25:20 souverän an die Gäste. Ab dem zweiten Durchgang setzte sich dann das druckvolle Spiel der Leschederinnen mehr und mehr durch. Vor allem in den Bereichen Aufschlag und Annahme konnte das Union-Team, bei dem mit Britta Schoo eine Leistungsträgerin urlaubsbedingt fehlte, dann nicht mehr sein Potenzial abrufen.

Mit der Hereinnahme von Franziska Menger stabilisierte Nüsse die Annahme aber wieder. Im vierten Satz fanden die Lohnerinnen so zu ihrem Spiel zurück. Gleichzeitig wuchs auf der Gegenseite die Zahl der Fehler. Mit dem 25:22 zog das Union-Team in den Tiebreak ein – und sicherte sich den ersten Punkt in der neuen Liga. Dass es nicht zwei wurden, lag erneut an Alsmeier, die ihr Team im Tiebreak mit einer Aufschlagserie mit 5:1 in Front brachte. Diesem Rückstand liefen die Gäste fortan vergeblich hinterher. Dennoch war Nüsse mit dem Auftakt nicht unzufrieden: „Wir wollten etwas Zählbares mitnehmen und das haben wir geschafft“, sagte der Union-Coach.