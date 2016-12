Lokalsport

Volleyball: FC 09 tritt gegen Delbrück an

Als Vierter der 2. Bundesliga sind die Gäste aus Delbrück in einer Tabellenregion zu finden, die eigentlich der FC 09 angestrebt hat. Bei den Schüttorfer Volleyballern wird es personelle Veränderungen geben.

Schüttorf. Ein anderes Gesicht wollen die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 Samstag (20 Uhr) im Heimspiel gegen die DJK Delbrück zeigen – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Negativserie der vergangenen Wochen hat bei Trainer Stefan Jäger und seinem Team zu einem Umdenken geführt. „Wir haben zwar gute Einzelspieler, aber wir müssen auch wieder mehr als Team auftreten“, betont der Coach. Denn: „In der Liga zeigt sich, dass die Mannschaften oben stehen, die das schaffen.“ Das Paradebeispiel sind ausgerechnet die Gäste aus Delbrück.

Als Viertplatzierter steht die Mannschaft von Trainer Ulrich Kussin in einer Tabellenregion, die vor der Saison auch die Schüttorfer angepeilt haben. „Das sind vertauschte Rollen“, sagt Jäger. Denn die Obergrafschafter sind mittlerweile auf Rang zehn abgerutscht und haben dort mit 13 Punkten nur drei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Jäger hat deshalb nach der jüngsten 1:3-Niederlage in Aligse auch den Abstiegskampf ausgerufen.

Das hatte in dieser Woche gleich mehrere Konsequenzen. So wurde am Mittwochabend mannschaftsintern Tacheles geredet und ein anderer Zusammenhalt heraufbeschworen. Außerdem hat Jäger intensiv die gesamten zwölf bisherigen Saisonspiele seines Teams intensiv ausgewertet. Und aus dieser Analyse auch taktisch seine Schlüsse gezogen: „Wir werden personell auf einigen Positionen umstellen. Denn wir müssen versuchen, das Maximale aus unseren Möglichkeiten herauszuholen.“

Mit Delbrück kommt zum Abschluss der Zweitliga-Hinrunde eine Mannschaft in die Vechtehalle, gegen die Schüttorf in den vergangenen Jahren immer gut ausgesehen hat. „Seitdem ich hier bin, haben wir in Liga und Pokal gegen Delbrück noch nie verloren“, betont Jäger. So holten die Schüttorfer in der vergangenen Saison in Delbrück einen 3:1-Sieg und ließen im Heimspiel einen Sieg im Tiebreak folgen.

Diese positive Serie soll sich natürlich auch Samstag fortsetzen. Allerdings beendeten die Gäste die Spielzeiten auch jeweils in der unteren Tabellenhälfte. Die bisherige Saisonbilanz macht die Ostwestfalen aber eindeutig zum Favoriten – auch wenn der Trend zuletzt aber auch bei ihnen nach unten zeigte. Nachdem das DJK-Team mit fünf Siegen aus den ersten sechs Partien in die Saison gestartet war, holte es aus den folgenden fünf Begegnungen bei drei Niederlagen nur noch fünf Punkte. Das ist allerdings nichts gegen den Abwärtstrend, den die Schüttorfer umkehren müssen. Aus den vergangenen sieben Partien sprang lediglich gegen die TSGL Schöneiche ein Sieg heraus. „Das ist für unsere Ansprüche viel zu wenig. Wir müssen wieder Druck machen und das Heft des Handelns in die Hand nehmen“, betont Jäger.

Personell stehen hinter den Einsätzen von Thorsten Schoen und Yannick van Dijk noch Fragezeichen. Ob sie dabei sein können, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Alle anderen Akteure sind an Bord – und als Team gefordert.