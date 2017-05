Lokalsport

„Vikings“ haben große Ziele

Auf geht‘s: Die Nordhorn „Vikings“ starten in ihre zweite Saison in der Landesliga. Foto: Westdörp

Das American-Football-Team aus Nordhorn startet am Sonntag in die zweite Saison. Am ersten Spieltag der Landesliga empfangen die „Vikings“ um 15 Uhr die „Outlaws“ aus Oldenburg. Headcoach ist Tuomas Naukkarinen.

Nordhorn. Nachdem die erste Spielzeit der Eintracht Nordhorn „Vikings“ in der American Football Landesliga mit drei Siegen aus acht Spielen schon als voller Erfolg gewertet wurde, streben die Nordhorner in der zweiten Spielzeit höhere Ziele an: Die Playoffs sollen erreicht werden und die Sportart in der Grafschaft soll weiter wachsen. Mit den Oldenburg „Outlaws“ trifft die Mannschaft des neuen Headcoachs Tuomas Naukkarinen direkt zu Saisonbeginn am Sonntag (15 Uhr) auf den großen Favoriten im Kampf um den Playoff-Platz und die Meisterschaft.

Die „Vikings“ geben sich trotz des starken Gegners selbstbewusst. „Dieses Jahr wollen wir ganz vorne angreifen“, kündigt Abteilungsleiter Daniel Jedlicka an. Er freut sich auf das erste Heimspiel der Saison: „Wir hoffen auf erneut große Unterstützung durch unsere Fans. Dieses Jahr würden wir gerne die 1000-Zuschauer-Marke knacken“, gibt sich Jedlicka ambitioniert.

Auf sportlicher Ebene ist die Mannschaft überwiegend gleich geblieben. Insgesamt mehr als 60 Spieler haben sich intensiv auf ihre zweite Spielzeit am Heideweg vorbereitet. Unter anderem gab es gemeinsame Trainingseinheiten mit American-Football-Teams aus Duisburg und aus Enschede. Zudem legte Coach Naukkarinen im Wintertraining viel Wert auf Kraft und Ausdauer. Aber es wurden auch Spielzüge für die neue Saison erstellt – und auch deshalb fühlen sich die Nordhorner für die kommenden Aufgaben gewappnet. Als Verstärkung sind mit Andreas Sonntag und Marvin Karrasch zwei erfahrene Spieler aus Rheine dazu gekommen. Allerdings werden die Beiden erst im zweiten Heimspiel am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr gegen die Meppen „Titans“ spielberechtigt sein.

Video Der ev1.tv Sport-Talk - Nordhorn Vikings Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Der ev1.tv Sport-Talk: Sportredakteur Sören Menke im Gespräch mit Daniel Jedlicka. Nicht nur auf dem Feld starten die American Footballer durch. Der Abteilungsleiter spricht im Talk über die Ziele der Mannschaft, über Crowdpfunding und die Jugendarbeit im Verein.



Der Kopf der Offensive wird wie im Jahr davor Jonas Lambers sein. Er wird als startender Quaterback versuchen, die Hausherren über das Feld zu führen. Eine schwierige Aufgabe, wie Jedlicka betont: „Wir rechnen mit einer starken Defensive der Outlaws.“ Diese hatte die Nordhorner bereits im letzten Jahr vor große Probleme gestellt. Auch in der neuen Saison scheint Oldenburg vor allem in der Verteidigung übermächtig, immerhin ließen die „Outlaws“ im ersten Saisonspiel am vergangenen Wochenende gegen Meppen keinen einzigen Punkt gegen sich zu und siegten, angeführt von ihrer Verteidigung, mit 69:0. „Wir haben uns das Spiel angeguckt. Wir werden versuchen, unsere gewonnenen Eindrücken zu nutzen, um Lösungen gegen ihre Defensive zu finden“, sagt Abteilungsleiter Jedlicka.

Abseits des Spielfelds im Eintracht-Stadion bieten die „Vikings“ ihren Zuschauern wieder ein Rahmenprogramm mit den vereinseigenen Cheerleadern, einer Hüpfburg, einem Imbiss und einem Cocktailstand. Zudem wird das neue Maskottchen „Olaf“ zum ersten Mal mit dabei sein. So soll auch die zweite Saison der „Wikinger“ vom Heideweg in den Heimspielen zu einem großen Familienfest werden.