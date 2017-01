Obergrafschaft

Vier Verletzte bei Glatteisunfällen

Kein guter Start ins neue Jahr: Bei zwei Glatteisunfällen in der Obergrafschaft sind insgesamt vier Personen verletzt worden. In Holt und Haar und in Ohne gerieten Autofahrer aufgrund glatter Fahrbahnen ins Schleudern.

lf Holt und Haar/Ohne. Aufgrund glatter Fahrbahnen ist es am Montagmorgen zu zwei Unfällen in der Obergrafschaft gekommen. Insgesamt vier Personen wurden verletzt. Gegen 8.30 Uhr sind zwei Autos auf der Wettringer Straße in Ohne zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leicht verletzt: „Eine Frau aus Bilk kommend, ist aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit bei glatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern geraten und frontal mit seinem Seat zusammengestoßen“, berichtet ein Polizeisprecher aus Bad Bentheim. Der Renault drehte sich nach dem Zusammenstoß und prallte seitlich gegen einen Hyundai, dessen 34-jährige Fahrerin hinter dem Seat fuhr. Die 25-jährige Autofahrerin des Renault und der 44-jährige Autofahrer des Seats zogen sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu und wurden in das Kreiskrankenhaus nach Nordhorn gebracht. An den Wagen entstand Totalschaden. Die Wettringer Straße war am Morgen kurz gesperrt.

Holt und Haar

Kurz vor 9 Uhr ist der zweite Glatteisunfall der Polizei gemeldet worden. Eine 30-jährige Frau fuhr aus Gildehaus auf der Baumwollstraße Richtung Nordhorn. Wegen der glatten Fahrbahn geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn. „In einer Kurve hat die Frau einen Lastwagen touchiert“, berichtet ein Nordhorner Polizeisprecher. Dadurch kam die Fahrerin ins Schleudern und stieß mit den Fahrzeugecken gegen ein entgegenkommendes Auto und gegen ein Wohnmobil. „Die 30-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die schwangere 32-jährige Fahrerin des zweiten Autos wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht“, berichtet die Polizei. Alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.