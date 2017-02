Nordhorn

Vielfalt der Konfessionen verbindet

Nicht über Distanz und Trennung der christlichen Konfessionen sprechen, sondern die engen Verbindungen betonen, das war das Ziel einer Talkrunde im „Kirchenschiff“. Dieses Ziel wurde mutig angesteuert.

Nordhorn. Einen ganz eigenen Akzent im Rahmen der vielen kirchlichen Veranstaltungen zum Luther- und Reformationsjahr 2017 hat eine Talkrunde zum Thema „Was verbindet uns Christen“ gesetzt, die am vergangenen Donnerstag im „Kirchenschiff“ der Katholischen Stadtgemeinde an der Burgstraße stattfand. In ihrer Begrüßung formulierten Pastoralreferentin Katharina Engelen und Gemeindereferent Gerd Wieners die Zielsetzung des Abends. Man wolle nicht über Distanz und Trennung der christlichen Konfessionen sprechen, sondern die engen Verbindungen betonen, die insbesondere in Nordhorn und der Grafschaft Bentheim das ökumenische Miteinander in besonderer Form prägten.

In persönlichen Statements griffen die Talkgäste Christa Olearius, Pastorin der lutherischen Kreuzkirchengemeinde, Heinz-Hermann Nordholt, Präses des evangelisch-reformierten Synodalverbandes Grafschaft Bentheim und Jürgen Veldboer, Gemeindereferent der katholischen Stadtgemeinde, die Eingangsfrage auf.

Für Christa Olearius ist die angesichts der Vielfalt christlicher Konfessionen in der Grafschaft besondere Möglichkeit des „voneinander lernen“ ein verbindendes Element. So könne man beispielsweise von den Katholiken lernen, wie man auf der einen Seite das Leben feiern, auf der anderen aber auch eine Zeit des Fastens und des Verzichts leben könne. Gerade die ökumenische Bildungsstätte Kloster Frenswegen sei zudem ein fester Ort, der die Christen in ökumenisch gelebter Glaubenspraxis verbinde. Die zentrale Verbindung sehe sie aber im Kern christlichen Glaubens, wie er in den Worten Jesu im Matthäus-Evangelium überliefert sei: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen … und Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst.“

Heinz-Hermann Nordholt sieht das Verbindende für die Christen vor allem in der „uns allen gemeinsamen Sehnsucht, dass Gott sich zeigen möge“. Gleich welcher Konfession, seien alle Christen auf der Suche nach Trost und Hoffnung im Glauben. Als weitere Verbindung begreife er die unbeantworteten Fragen nach der Zukunft des christlichen Glaubens in einer modernen, religiös zunehmend indifferenten Gesellschaft. So sei fraglich, ob auch nachkommende Generationen „Gott finden, wie wir ihn fanden“. Die alltägliche Glaubenskultur, die sich in seiner Kindheit und Jugend im Mittagsgebet, dem sonntäglichen Kirchgang und dem innerfamiliären Gespräch über Kirche und Religion gezeigt hätten, finde man heute nur noch in wenigen Familien.

Jürgen Veldboer betonte, dass konfessionelle Gegensätze im Alltagsleben der Flüchtlings- und Textilarbeitersiedlung im Stadtteil Blanke, in dem er aufgewachsen ist, kaum eine Rolle spielten. Er sehe die christlichen Geschwisterkirchen als Geschenk und Bereicherung für sein persönliches Christsein. So habe er als sozial und politisch engagierter Katholik in den 1970er Jahren viel Unterstützung durch die politisch engagiertere reformierte Kirche erfahren. Seither empfinde er die „besondere Verantwortung für diese Welt“ als gemeinsam zu schulternde Aufgabe der christlichen Kirchen und Gemeinden.

In einer anschließenden Gesprächsrunde zeigte sich denn auch, dass die ökumenische Praxis vor Ort längst theologische und kirchenrechtliche Trennlinien zwischen den Konfessionen aufhebt oder schlicht ignoriert. Angesichts der vielen konfessionsverschiedenen Ehen und Familien sei eine gemeinsame Teilnahme an katholischer Kommunion und evangelischem Abendmahl nicht ungewöhnlich. In Aktionen wie dem ökumenischen Kanzelaustausch, dem Weltgebetstag der Frauen, dem gemeinsamen Musizieren in Chorprojekten, dem in Kürze eröffneten gemeinsamen Haus der Diakonie zeige sich, dass die Grafschaft womöglich auch in der Ökumene zu „einer besonderen Provinz im Reich Gottes“ werde. Ein Wort, das der reformierte Theologe Karl Barth einst im Blick auf die profunden Bibelkenntnisse der Grafschafter Landbevölkerung prägte. Für alle christlichen Gemeinden vor Ort gelte, dass sie der Sehnsucht nach Gemeinschaftserfahrung, der Weitergabe des kulturellen Erbes der christlichen Tradition, der Antworten auf die großen sozialen Fragen unserer Zeit dauerhaft nur in gelebter Ökumene gerecht werden könnten.