Niedergrafschaft

Viele kleine Leute auf großer Bühne in Neuenhaus

Der Kinder- und Jugendchor der reformierten Kirchengemeinde Neuenhaus hat im Forum des Gymnasiums das Musical „Coco Superstar“ aufgeführt. Unter der Leitung von Bett Alsmeier gelang eine beeindruckende Inszenierung.

Neuenhaus. Es ist immer wieder erstaunlich, zu welchen Leistungen Kinder und Jugendliche befähigt werden, wenn sie von kundigen Händen dazu angeleitet und die Ressourcen dazu bereitgestellt werden. Davon konnten sich die zahlreichen Besucher am Wochenende bei der Aufführung von „Coco Superstar“, eines „Musicals für Kinder und Junggebliebene“ von Martin Maria Schulte und Sandra Engelhardt im Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums in Neuenhaus überzeugen. Betty Alsmeier hatte es mit den 24 Mitgliedern des Kinder- und Jugendchors der reformierten Kirchengemeinde Neuenhaus einstudiert und war dabei von der Theaterpädagogin Heike Pfingsten unterstützt worden. Begleitet wurde das junge Ensemble von einer bereits bewährten Combo aus Rushaniya Salakhova (Klavier), Gerd van Remmerden (E-Bass) und Gerrit Kolhof (Schlagzeug). Für die perfekte Licht- und Tonmischung sorgte die AG des Gymnasiums mit Frederik Scholte Meyerink, Tom Nyhoff, Mathis Büscher und Bastian Gerdes.

In einer Schule soll Coco auftreten und jemand darf den Superstar im Backstage-Bereich treffen. Wie findet man die geeignete Person heraus? Das Leitungsteam will den Zensurenschnitt entscheiden lassen. Großer Protest bei den Schülern. Was sagt der Zensurenschnitt über die Qualität eines Menschen aus? Naturwissenschaftler, Sportler, Sprachler und Künstler singen im Wettstreit von ihren Vorzügen. Es gibt keine Lösung; „denn das Glück kommt nur zu dem, der selbst auf die Suche geht“. Zum Schluss löst der Hausmeister, dem immer nur alle Beteiligten im Wege standen, den Knoten. Er kennt einen Roadie von Coco und ermöglicht die versöhnende Schluss-Party.

Von den engagiert begleitenden Instrumentalisten perfekt gestützt und unter dem gewohnt aufmunternden Dirigierbewegungen Betty Alsmeiers gelangen die zehn Songs des Stücks durchweg vorzüglich, wobei jeder der 24 Sänger sowohl im Gesamtchor wie in einer Teilgruppe auftrat. Herrlich pfiffig auch die Dialoge der Schüler mit der Schulleitung und untereinander. Besonders gelungen die der drei jungen Mädchen, die drei kleine Machos parodierten. Innerhalb der Dialoge gab es kaum einen Bruch, abgesehen von den Zwangspausen, die durch das Weiterreichen des Handmikrophons entstanden. Gestik und Choreographie des gesamten Musicals waren schön ausbalanciert. Die Mitwirkenden hatten sie weitgehend selbst erarbeitet und waren dabei von Heike Pfingsten lediglich unterstützt worden.

Über die Jahre hinweg mit Kinderchören zu arbeiten ist ein bisschen, wie ein Ei auf einer Rolltreppe zu legen. Es ist toll, dass es Betty Alsmeier immer wieder gelingt, neue Kindergenerationen zu gewinnen und zu so schönen Leistungen zu befähigen.