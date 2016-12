Obergrafschaft

Viele Eltern gegen neue Schulbezirksgrenze

Die Straße „Alter Postweg“ könnte bald die Schulbezirke Bad Bentheim und Gildehaus trennen. Die Eltern wären gerne von der Stadt in die Diskussion eingebunden worden.

Bad Bentheim. Die Pläne der Stadt Bad Bentheim, die Schulbezirksgrenze zu verlegen, stößt bei vielen betroffenen Eltern auf wenig Gegenliebe. In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses wurde dieser Vorschlag der Verwaltung diskutiert. Die Straße „Alter Postweg“ in Bad Bentheim soll demnach neue Schulbezirksgrenze werden. Die bisher durch die Rosa-Luxemburg-Straße erschlossenen Grundstücke und der östliche Teilbereich des Baugebietes Niehoff würden dadurch dem Grundschulbezirk Gildehaus zufallen (die GN berichteten).

Einige Eltern aus dem betroffenen Gebiet fühlen sich von diesem Vorschlag der Stadt überrumpelt. Die Kritik: Die Stadt hätte sie frühzeitig bei den Überlegungen mit ins Boot nehmen sollen. „Von der Faktenlage her haben wir ja durchaus Verständnis für diesen Vorschlag“, sagt Michael Hövels mit Blick auf die Idee der Stadt, die Grundschule Bentheim zu entlasten. „Aber man hätte uns vorher doch befragen können, wie wir dazu stehen.“ Drei Kinder haben er und seine Frau Wanda. Während ihre Tochter (7) in die Grundschule Bad Bentheim geht, werden die beiden Zwillinge (5) in zwei Jahren eingeschult. „Wir müssten die Jungs dann vermutlich nach Gildehaus bringen. Mein Mann arbeitet in Rheine. Das wird dann schon kompliziert“, sagt Wanda Hövels. Das Paar hofft auf den Geschwisterbonus, damit auch die Jungs nach Bentheim in die Grundschule gehen können.

„Viele Eltern wählen den Kindergarten ja nach dem späteren Schulstandort“, gibt Frank Göbel zu bedenken. Er hält es für problematisch, wenn seine Kinder (5 und 3) ihre sozialen Kontakte in Bentheim haben und dann plötzlich nach Gildehaus in die Grundschule gehen sollen. Das bestätigen auch die Hövels, die sich bewusst für den naheliegenden Kindergarten an der Sperberstraße entschieden hatten.

Susanne Müller pflichtet bei: „Unsere Tochter würde als einiges von 34 Kindern aus dem Kindergarten am Nordring nach Gildehaus in die Grundschule gehen. Sie hat ihre beste Freundin hier.“

Auch Günter Beckmann findet, dass die Stadt frühzeitig über ihre Pläne hätte informieren müssen. Seine Kinder (2 und 6) haben ihren ganzen Freundeskreis in Bentheim. „Wenn beide jetzt nach Gildehaus müssen, dann bedeutet das den Abbruch ihrer sozialen Kontakte in Bentheim. Das muss doch nicht sein“, sagt Beckmann. Sein ältestes Kind sollte ursprünglich im Sommer in Bentheim eingeschult werden. Wie auch das von Thomas Jentsch. „Wir sind eindeutig für Bentheim“, sagt er.

Nach Aussage der Eltern sind rund ein Dutzend Familien in dem Wohngebiet von den Plänen betroffen. Sie sind verunsichert, insbesondere, weil die Vorbereitungen für das kommende Schuljahr bereits laufen. „Im Brückenjahr sind die Kinder auch schon in der Schule gewesen und haben sich dort alles angeschaut. Und dann sollen sie ab Sommer nun doch in eine andere Grundschule gehen?“, fragt Susanne Müller.

Ob der Vorschlag tatsächlich schon zum kommenden Schuljahr umgesetzt wird, ist noch unklar. Über die Empfehlung des Bildungsausschusses wird am Ende der Stadtrat diskutieren und eine Entscheidung treffen. Bürgermeister Dr. Volker Pannen hatte schon während der Ausschusssitzung Kompromissbereitschaft signalisiert, auch, was eventuelle Ausnahmeregelungen für Geschwisterkinder angeht (die GN berichteten).

Der Bürgermeister hatte in der Sitzung berichtet, dass er von zwei Eltern aus dem Wohngebiet angesprochen worden sei, die ihre Kinder gerne nach Gildehaus in die Grundschule schicken möchten. Die Gegner der Grenzverlegung betonen im GN-Gespräch ausdrücklich ihr Verständnis für diesen Wunsch. Auch da lasse sich bestimmt eine Regelung finden, so die einhellige Meinung.

Gegen einem weiteren Kritikpunkt einiger Eltern – die fehlende Beleuchtung an der Bushaltestelle „An der Müst“ – möchte die Stadt zeitnah etwas unternehmen. Bereits im Bildungsausschuss hatte man sich darauf verständigt, die Sicherheit der Bushaltestelle zu überprüfen. Die GN fragten bei Britta Kwakkel im Bauamt nach: „Wir werden im Rahmen der Sanierung der Straßenbeleuchtung eine große Anzahl von neuen LED-Laternen installieren. An der Bushaltestelle werden wir Anfang Januar auch eine Leuchte aufstellen“, sagte Kwakkel.

