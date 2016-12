Niedergrafschaft

Viel Applaus für Weihnachtskonzert von „CGN-Music“

Die Band „CGN-Music“ der Christengemeinde Nordhorn hat am Sonntag in Emlichheim ein Weihnachtskonzert gegeben. Musiker und Sänger erhielten lang anhaltenden Applaus. Am Wochenende stehen zwei weitere Auftritte an.

Emlichheim. In Kürze feiern die Christen Weihnachten – das gilt nicht nur für die großen Konfessionen, sondern auch für freikirchliche Glaubensgemeinschaften. So ist etwa bei der Christengemeinde Nordhorn schon reichlich Adventsstimmung zu spüren, was bei den Weihnachtskonzerten der Band „CGN-Music“ zum Ausdruck kommt. Die Musiker gehören allesamt zur Gemeinde und haben am Wochenende die ersten beiden Auftritte der weihnachtlichen Konzertreihe gemeistert – am Sonnabend in Lingen, am Sonntag in der Aula am Schulzentrum in Emlichheim.

Mit „Herbei, o ihr Gläub’gen“ begrüßte die Band ihr Publikum, was nahtlos in „Hört der Engel helle Lieder (Gloria in excelsis Deo)“ überging. Das weitere Programm widmete sich vorrangig englischsprachiger Weihnachtsmusik, wobei Klassiker wie „Walking in a Winter Wonderland“ ebenso dazugehörten wie zeitgenössische Musik. Sehr kraftvoll brachten Band und Sänger etwa den Song „Christmas Angels“ des amerikanischen Liedermachers Michael W. Smith zu Gehör. Leadsängerin Thea Bakker hieß die Konzertbesucher willkommen. An Weihnachten werde oft der Wunsch nach Frieden auf Erden geäußert, sagte sie. Mit ihrer Musik wolle sich die Band aber auch jenem Frieden zuwenden, der von oben kommt.

Am Sonntag in der „Alten Weberei“ in Nordhorn

Nicht nur musikalische Darbietungen durfte das Publikum erleben, auch ein ergreifendes Schattentheater hatten die Interpreten vorbereitet. Während die Schattenfiguren selbst wortlos agierten, wurde das Geschehen durch den eindringlichen Monolog von Poetry-Slammerin Kimberly Luik kommentiert. Die dramatische Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt davon, wie die Gemeindemitglieder Guido und Heike Kerkdyk beinahe ihr Baby durch eine schwere Krankheit verloren – und wie sie im Glauben neuen Mut und Trost fanden. „Gott hat uns die Augen geöffnet und gezeigt, wie lieb er uns hat“, fasste es Guido Kerkdyk zusammen.

Am Ende spendete das Publikum kräftigen Applaus und forderte so noch eine Zugabe ein. Die Band „CGN-Music“ wird auch am kommenden Wochenende zwei Konzerte geben: am Sonnabend, 17. Dezember, um 18 Uhr im „Café Seven“ im niederländischen Vriezenveen sowie am Sonntag, 18. Dezember, um 16.30 Uhr in der „Alten Weberei“ in Nordhorn. Tickets gibt es im „Bookstore42“ am Stadtring 42 in Nordhorn.

Die Gemeinde lädt darüber hinaus zur Feier des Heiligen Abends am 24. Dezember ein. Um 17 Uhr beginnt eine Andacht, um 18.30 Uhr ein gemeinsames Abendessen. Eine Anmeldung wird bis zum 19. Dezember erbeten.

Weitere Informationen: www.christengemeinde.com