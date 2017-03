Grafschaft

Video: Was bringt „Dorfgemeinschaft 2.0“ Familien?

Was ist „Dorfgemeinschaft 2.0“? Wissenschaftler der Universität Osnabrück informierten jüngst Minister zum Thema Digitalisierung.

gn Osnabrück/Nordhorn. Die niedersächsische Landesregierung kam am Dienstag zu einer auswärtigen Sitzung im Osnabrücker Schloss zusammen. Im Anschluss an die internen Gespräche informierten Wissenschaftler der Universität Osnabrück die Ministerinnen und Minister über ihre Forschungsschwerpunkte zum Thema Digitalisierung, dazu zählt auch das Projekt „Dorfgemeinschaft 2.0“, das ebenfalls in der Grafschaft angeboten wird.