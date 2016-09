Nordhorn

Video: Neue Brücke über Nordhorner Püntendamm

Brückenaustausch Püntendamm Die alte Holzbrücke am Püntendamm in Nordhorn ist am Mittwochmorgen ausgetauscht worden. Bild / Bild kaufen Foto: Stephan Konjer

Mit einem Kran haben Bauarbeiter am Mittwochmorgen die marode Holzbrücke am Püntendamm in Nordhorn gegen eine neue Stahlkonstruktion ausgetauscht. Das Bauwerk wird aber erst am kommenden Mittwoch freigeben.

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper. Video Brücke am Püntendamm wird ausgetauscht Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Spektakuläre Bilder boten sich den Passanten heute Morgen in Nordhorn. Eine Brücke schwebte an einem Kran durch die Innenstadt.

