Video: Kinder begrüßen „Tabaluga“ in Lingen

Bild 1 / 4 Peter Maffay und Tabaluga tragen sich in das Goldene Buch der Stadt Lingen ein. Auch die achtjährige Lilli, die Tabaluga ins Rathaus brachte, durfte ihren Namen dort niederschreiben. Foto: Frauke Schulte-Sutrum

Umringt von zahlreichen Fans: „Tabaluga“ ist in Lingen angekommen. Foto: Frauke Schulte-Sutrum

Endlich Land unter den Drachenfüßen: „Tabaluga“ begrüßt Lingen. Foto: Frauke Schulte-Sutrum

Peter Maffay wird in Lingen begrüßt. Foto: Frauke Schulte-Sutrum

Von Frauke Schulte-Sutrum

„Willkommen, Tabaluga!“ Hunderte Kinder haben am Montag kurz nach 14 Uhr den grünen Drachen am Neuen Hafen in Lingen begrüßt. Er und Musiker Peter Maffay proben in den kommenden Wochen in Lingen für ihr neues Musical.

Lingen. Winkend kam „Tabaluga“ mit einem Schiff am Neuen Hafen in Lingen an. Freudestrahlend begrüßten ihn Hunderte Kinder. Gemeinsam mit Peter Maffay durfte er sich in das „Goldene Buch“ der Stadt eintragen. Zuvor gab er zahlreichen kleinen und großen Fans Autogramme. In Lingen werden der grüne Drache und sein Team die kommenden Wochen für das neue Musical „Es lebe die Freundschaft!“ proben. Bevor es jedoch auf Arenatour geht, gibt Peter Maffay am 1. Oktober in der „Emsland-Arena“ ein besonderes Konzert. Er möchte sich so für die Gastfreundschaft in Lingen bedanken. Video Peter Maffay und Tabaluga - Eintrag ins Goldene Buch Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Riesen Rummel heute in Lingen! Peter Maffay und sein Drache Tabaluga sind in der Stadt angekommen Mehr über den Empfang von „Tabaluga“ und Peter Maffay lesen Sie am Dienstag in der gedruckten Ausgabe der GN und hier im E-Paper.

