Nordhorn

Video: Jugendliche spielen Fußball auf dem Eis

Etwa 80 Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren haben am Sonntag in der Eissporthall Nordhorn Fußball auf dem Eis gespielt. Mit Schonern und Helm geschützt ging es heiß her, wie das Video zeigt.

Video Ice Ice baby - Ice Games 2017 Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Wenn 80 Jugendliche mit Schonern und Helmen in einer Eissporthalle Fußbällen hinterher hetzen, dann sind es die Ice Games der Go Sports Masters

