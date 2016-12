Obergrafschaft

Video: Interview mit Sinterklaas und Zwarte Piet

Darf der Zwarte Piet eigentlich noch schwarz sein? Immerhin halten Anti-Zwarte-Piet-Aktivisten den schwarz geschminkten Helfer für eine rassistische Karikatur. Die GN haben sich mit einem echten Zwarten Piet unterhalten.

Rund 100 Kinder der niederländischen Schule „De Brug“ haben Montagnachmittag mit dem Nikolaus und seinen Helfern, den Zwarten Pieten, das Sinterklaas-Fest in der Pausenhalle in der Grundschule in Gildehaus gefeiert. Der Mann mit dem roten Gewand und seine rußbedeckten Helfer waren dafür extra aus den Niederlanden angereist. Trotz der langandauernden Diskussionen im Nachbarland, ob der Zwarte Piet heute noch schwarz angemalt sein darf oder ob dies rassistisch sei, kamen die Pieten in festlicher Kleidung und mit schwarzer Farbe im Gesicht. Schließlich hat sich die Mehrheit im Land jüngst für den traditionellen Zwarten Piet ausgesprochen.