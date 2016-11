Nordhorn

Video: Eröffnung der Mensa Ludwig-Povel-Schule

Die neue Mensa in der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn ist am Freitag mit vielen Gästen und Schülern eröffnet worden. Hier Eindrücke von der Feier in einem GN-Video.

Video Einweihung Mensa Ludwig-Povel-Schule Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn erhält eine neue Mensa. Die Baumaßnahme ist Teil des mehrjährigen Projektes zur Sanierung und Erweiterung des Oberschulgebäudes. Die Fertigstellung der neuen Mensa bildet darin einen besonderen Meilenstein. Mehr dazu lesen Sie am Sonnabend in den Grafschafter Nachrichten – auch hier im E-Paper.

