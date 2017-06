Lokalsport

Video: DLRG-Wettkampf im Lohner Freizeitsee

Viel los am Strand und im Wasser: Der Lohner Freizeitsee war am Sonnabend Austragungsort der 3. Landesmeisterschaften im Freigewässer der DLRG. Hier eine Zusammenfassung in einem Video.

Lohne: Der Lohner See wurde zum Austragungsort der 3. Landesmeisterschaften im Freigewässer der DLRG

