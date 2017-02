GN-Szene

Video: Bei Überfällen kann Krav Maga helfen

Im Dunkeln alleine überfallen werden – ein Albtraum, den wohl niemand erleben möchte. Gerade Frauen können sich im Falle eines Übergriffs häufig nicht richtig wehren. Krav Maga, eine taktische Selbstverteidigung, hilft.

Nordhorn. Ein spontaner und brutaler Überfall aus dem Hinterhalt – eine Situation, in die wohl niemand geraten möchte. In einer solchen Lage ist es schwer, sich gegen den Angreifer durchzusetzen. Der Angegriffene ist oftmals so überrascht und beängstigt, dass er sich kaum wehrt. Selbstverteidigung kann da Abhilfe schaffen.

Krav Maga – die taktische Selbstverteidigung

In Nordhorn werden regelmäßig Kurse für Frauen und Männer zur Selbstverteidigung angeboten. Krav Maga nennt sich die Technik, die hier gelernt werden kann. Dabei handelt es sich nicht um einen Kampfsport, sondern um eine taktische Selbstverteidigung. Neben der richtigen Technik, die den Teilnehmern beigebracht wird, ist es aber vor allem auch der Mut sich aktiv zu verteidigen, mit dem hier vertraut gemacht wird. Das Video gibt einige Einblicke über die verschiedenen Übungen des Selbstverteidigungstrainings.