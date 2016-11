Nordhorn

Video: Baumesse „Lebens(t)räume“ in Nordhorn

Etwa 10.000 Besucher strömen an diesem Wochenende wieder zur Baumesser „Lebens(t)räume“ in der „Altern Weberei“ in Nordhorn.

Einen Bericht über die Messe lesen Sie am Samstag in der gedruckten Ausgabe der GN und hier im E-Paper.

