Video: Anlage zur Probe für den Ernstfall

Zur Vorbereitung auf Unfälle in Industrieanlangen mit gefährlichen Stoffen gibt es in Lingen eine Gefahrgutübungsanlage für Feuerwehrleute. Dabei handelt es sich um die einzige Anlage in der Region. Mehr im Video.

Video Gefahrgutübungsanlage in Lingen: Proben für den Ernstfall Lingen: Brennbare Flüssigkeiten, chemische Giftstoffe oder explosives Material: Unfälle mit Gefahrgut sind für Feuerwehrleute mit einem besonders hohen Risiko verbunden. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, wird auf der Gefahrgutübungsanlage in Lingen trainiert.



