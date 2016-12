Lokalsport

VfL Weiße Elf feiert vierten Sieg in Folge

Die Nordhorner Bezirksliga-Fußballer setzten sich am Freitagabend in ihrem letzten Spiel des Jahres 2016 mit 1:0 (1:0) gegen Olympia Laxten durch. Siegtorschütze war Hendrik Deelen in der 30. Minute.

Nordhorn. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf Nordhorn haben in ihrem letzten Spiel des Jahres 2016 am Freitagabend einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Olympia Laxten eingefahren. Für die Nordhorner war es der vierte Sieg in Folge. Den entscheidenden Treffer in einem Spiel mit nur wenigen Torchancen erzielte Hendrik Deelen nach einer Flanke von Spielertrainer Dennis Brode (30.). Die Gastgeber verdienten sich den Erfolg mit einer disziplinierten Spielweise. Der VfL Weiße Elf stand gut in der Defensive und machte die Räume im Mittelfeld geschickt eng. So kamen die Emsländer trotz eines teilweise optischen Übergewichts kaum zu Torchancen. Für die Nordhorner setzte Deelen einen Volleyschuss über das Tor (10.). Außerdem kam ein Pass von Carsten Hennekes nicht bei Marco Löffler an (35.), der sonst freistehend zum Abschluss gekommen wäre. Laxten kam nach einer Ecke zum Kopfball, VfL-Keeper Florian Bloemen parierte aber sicher (25.). Im zweiten Durchgang sorgte ein Abseitstor der Gastgeber für Diskussionsstoff in einer weiter chancenarmen Partie. Die Laxtener können sich trotz der Niederlage in Nordhorn über einen Erfolg freuen. Für sie wird wohl das verlorene Spiel gegen den SC Spelle-Venhaus II (0:4) gewertet, weil der Gegner einen Spieler einsetzte, der nicht im Reserveteam auflaufen durfte.