Sportwelt

Vettel nach Unfall mit Rosberg in Malaysia ausgeschieden

Vorjahressieger Sebastian Vettel ist beim Großen Preis von Malaysia schon kurz nach dem Start ausgeschieden. Der Ferrari-Pilot kollidierte am Sonntag beim 16. Formel-1-Saisonrennen nach wenigen Metern mit WM-Spitzenreiter Nico Rosberg im Mercedes.

dpa Sepang. Dabei beschädigte sich Vettel die Radaufhängung an seinem Auto so schwer, dass er es kurz darauf abstellen musste. Rosberg konnte das Rennen dagegen von weit hinten fortsetzen. Vettel ist mit vier Erfolgen Rekordsieger in Malaysia. Im Vorjahr gelang ihm in Sepang sein erster Sieg nach seinem Wechsel zu Ferrari. Diesmal war er von Platz fünf gestartet.