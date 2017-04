Ticker

Vettel feiert in Bahrain zweiten Saisonsieg vor Hamilton

dpa Sakhir. Sebastian Vettel hat nach einem packenden Duell mit Lewis Hamilton in der Wüste von Sakhir seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der viermalige Formel-1-Weltmeister aus Heppenheim verwies den britischen Dreifach-Champion beim Großen Preis von Bahrain auf den zweiten Platz. Dritter wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Mit dem 44. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere reist Ferrari-Star Vettel in knapp zwei Wochen mit sieben Punkten Vorsprung auf Mercedes-Mann Hamilton in der WM-Wertung nach Russland.