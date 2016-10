Niedergrafschaft

Verwirrung um B403-Vollsperrung hält an

Mehrmals ist der Baustart und damit die Vollsperrung der Bundesstraße 403 zwischen Neuenhaus und Uelsen verschoben worden. Nun scheinen die Bauarbeiten aber früher zu beginnen als zuletzt gemeldet.

Neuenhaus. Nach dem ursprünglichen Plan wären die Bauarbeiten am Sonntag, 16. Oktober, beendet worden. Doch der Baubeginn an der B403 zwischen Neuenhaus und Uelsen ist in den vergangenen Wochen immer wieder verschoben worden. Zuerst war es fehlendes Mischgut, dann fehlte eine Großfräse, die zu der Verzögerung geführt haben.

Zuletzt hieß es deswegen aus der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, dass der Baustart voraussichtlich am 20. Oktober sei und die Vollsperrung ab dem 25. oder 26. Oktober eingerichtet werde. In der vergangenen Woche stand ein möglicherweise vorgezogener Baustart im Raum. Ein offizieller Termin wurde aber nicht genannt.

Vor wenigen Tagen wurden nun allerdings an der Bundesstraße überraschend Hinweisschilder aufgestellt, auf denen die Vollsperrung der B403 ab Montag, 17. Oktober, angekündigt wird. Dieser Termin wurde den GN bisher nicht genannt.

Für eine Stellungnahme und Bestätigung der Vollsperrung ab Montag war am Sonntag kein Verantwortlicher erreichbar.