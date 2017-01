Obergrafschaft

Verwaltung soll „schlank und effektiv“ werden

Wie soll in Zukunft im Bad Bentheimer Rathaus gearbeitet werden? Dazu wünscht sich die CDU-Fraktion der Stadt ein umfangreiches Konzept. Nun hat sie einen entsprechenden Antrag gestellt.

Bad Bentheim. Der Antrag der CDU-Fraktion ging am Montag im Rathaus ein. Und dort könnte sich – wenn es nach den Bad Bentheimer Christdemokraten geht – in den kommenden Jahren so einiges ändern. Sie wollen „Rahmenbedingungen für eine schlanke und effiziente Verwaltung“ schaffen. „Wir haben dieses Thema schon im Wahlkampf angesprochen, nun wollen wir es weiter verfolgen“, sagte Ortsverbandsvorsitzender Marcel Speker am Montag im GN-Gespräch.

Keine Einzeldiskussionen mehr

Dabei hat die CDU das Gesamtpaket im Auge. Zahl und Einsatzgebiet der Mitarbeiter, Raumplanung und deren Entwicklung in den kommenden Jahren sowie generelle Zielsetzung für die Arbeit in der Verwaltung sollen bei der Erstellung einer Gesamtstrategie eine Rolle spielen. „Die einzelnen Fragen, die bislang für sich diskutiert wurden, sollen zusammengeführt werden“, erläuterte Speker den Grundgedanken ihres Leitantrags. „Die Organisation der Verwaltung ist Aufgabe des Bürgermeisters. Wir hoffen hier auf einen gemeinsamen Prozess von Verwaltungsspitze, Mitarbeitern und Stadtrat.“ Der Antrag sei ausdrücklich keine Kritik an der Leistung der Verwaltungsmitarbeiter. „Wir wollen für sie die bestmöglichen Arbeitsbedingungen,“ führte der Ortsverbandsvorsitzende aus.

Klare Linie und mehr Struktur gewünscht

Die Bentheimer CDU wünscht sich mehr Struktur zum Beispiel bei der Personalplanung. „Derzeit ist es so, dass Stelleneinsparungen dort geschehen, wo jemand in Ruhestand geht“, meinte Heiner Beernink, CDU-Fraktionsvorsitzender. Auch bei der Unterbringung so mancher Ämter in der Stadt hoffen die Christdemokraten in Zukunft auf eine klarere Linie: „Dass das Sozialamt an den Bahnhof zieht, haben die Ratsmitglieder quasi aus der Zeitung erfahren. Ob es sinnvoll ist, es dorthin zu verlegen, wurde nie diskutiert“, kritisieren sie.

In ihrem Antrag haben die CDU einige Punkte aufgeführt, die ihrer Meinung nach in dem Gesamtkonzept eine Rolle spielen sollen. „Es sind keine unabdingbaren Forderungen“, betonten Speker und Beernink gegenüber den GN.

Raumplanung: Kurze Wege für die Bevölkerung sollen ein Ziel der Neustrukturierung sein. Erweiterungsnotwendigkeiten sollen „möglichst frühzeitig sichtbar gemacht werden“.

Modernisierung: Bei der Planung der Räume soll auch der Einstieg in die Modernisierung der Büros gemacht werden. Die jetzigen Umstände seien teilweise „nicht mehr zeitgemäß“.

Bürgerbüro: Die CDU will, dass eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger geschaffen wird. Im Bürgerbüro sollen sie erste Informationen bekommen und die gängigsten Behördendinge erledigen können. „Wenn man jetzt ins Rathaus geht, trifft man zuerst nur auf geschlossene Türen“, kritisierte Heiner Beernink.

Zweigstelle: Auch die Einrichtung eines Bürgerbüros in Gildehaus regt die Fraktion an. Dies könnte auch zunächst zur Probe geschehen, um den Bedarf zu prüfen.

Behördennummer: Die Beteiligung an der Behördennummer „115“ soll „intensiv“ geprüft werden. Hier könnten Bürger telefonisch erste Informationen bekommen.

E-Government: Online könnte das Angebot ausgeweitet werden, zum Beispiel das Ausfüllen und Abschicken von verschiedenen Anträgen im Internet.

Antragskonferenzen: Durch die gleichzeitige Befassung mehrerer Ämter mit einem Antrag soll Zeit bei deren Bearbeitung gespart werden.

Erste Ergebnisse in zwölf Monaten erhofft

„Man kann sich bei anderen Kommunen einiges abschauen“, ist sich Heiner Beernink sicher. Es müsse nicht alles neu erfunden werden. Einen konkreten Zeitplan für die Erstellung des Konzepts hat die CDU nicht, sie erhofft sich aber erste Ergebnisse bezüglich Zielen und bestehender Strukturen in den kommenden zwölf Monaten. „Die Umsetzung eines solchen Konzepts wird einige Jahre dauern und ein Prozess bleiben“, meinte Speker.