Grafschaft

Veruntreuung: Ehemalige Schulleiterin verurteilt

Zu Freiheitsstrafen von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, sowie Geldstrafen, sind wegen Veruntreuung die ehemalige Schulleiterin einer berufsbildenden Schule in Nordhorn und ihre Sekretärin verurteilt worden.

Nordhorn. Selbst beim Landkreis Grafschaft Bentheim, Schulträger der Berufsbildenden Schulen, war der Schock groß, als sich im Frühjahr 2015 herauskristallisierte, dass die verbeamtete Schulleiterin eines Berufsschulzweiges und ihre beim Landkreis angestellte Sekretärin sich über Jahre hinweg bei ihrem Dienstherrn „bedient“ hatten. Sie sollen unter anderem hochwertige Elektrogeräte und anderen Hausrat auf Kosten des Landkreises bestellt und für sich privat abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück erhob Anklage (die GN berichteten).

Jetzt ist das Verfahren abgeschlossen, und zwar ohne öffentliche Gerichtsverhandlung. Möglich machte das ein „Deal“ zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Beide Frauen haben einem Strafbefehl des Amtsgerichts Nordhorn zugestimmt. Danach werden beide zu einem Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt. Die Schulleiterin muss außerdem eine Geldauflage von 8000 Euro leisten und die Sekretärin 5000 Euro. Beide Frauen haben außerdem ihre Stellung verloren.

„Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden“, lautet das Fazit des Strafverteidigers Thomas Heils aus Nordhorn. Er spricht nicht von einem „Deal“ sondern „lieber von einer Verständigung“. Immerhin seien den Strafverfolgungsbehörden möglicherweise Jahre andauernde, intensive Ermittlungen dadurch erspart geblieben, dass die Frauen jeweils etwa 30 Fälle, in denen „sie sich nicht korrekt verhalten“ hätten, zugaben. Dabei soll es um Hausrat und ähnliche Sachen mit einem Warenwert von etwa 30.000 Euro gegangen sein. Einige der veruntreuten Gegenstände waren bei einer Hausdurchsuchung in den Wohnungen der Beschuldigten noch original verpackt gefunden und dem Landkreis zurückgegeben worden.

„Die Verständigung diente vorwiegend der Rechtsordnung und ist in keinster Weise zu beanstanden“, erläutert Heils. Anfangs sei es um eine erhebliche Anzahl „von über Jahren in Verlust geratenen Gegenständen“ gegangen. Eine Zuordnung im Rahmen der Ermittlungen wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Dadurch, dass die zwei Angeklagten etliche Fälle eingeräumt hätten, hätten sie der Staatsanwaltschaft viel Arbeit und Kosten erspart. Hinzu kam, dass die Frauen während des Ermittlungsverfahrens begannen, den finanziellen Schaden wiedergutzumachen. Noch vor dem Erlass des Strafbefehls durch das Amtsgericht Nordhorn sei ein weiterer „nicht unerheblicher Betrag“ gezahlt worden, sodass die im Strafbefehl vorgeworfenen Taten finanziell ausgeglichen worden seien. Beim Strafmaß berücksichtigt wurde, dass beide Frauen vorher strafrechtlich nie in Erscheinung getreten sind, sodass es ohne das Eingeständnis der Angeklagten in einem Gerichtsverfahren zwar zu einer höheren Freiheitsstrafe hätte kommen können, die aber kaum mehr als zwei Jahre betragen hätte und somit wahrscheinlich ohnehin zur Bewährung ausgesetzt worden wäre. Das Fazit des Strafverteidigers lautet: „Wir sind besonders zufrieden, weil wir eine öffentliche Verhandlung, mit einem Zuschauerraum voller Lehrer und Schüler, mit dem Risiko einer ,jetzt zeigt man denen es aber-Stimmung‘ für unsere Mandantinnen, die psychisch und physisch angegriffen sind, vermeiden konnten.“ Das Risiko einer „Showverhandlung“ sei damit ausgeschlossen worden.

Wie bereits berichtet, ist der Landkreis Grafschaft Bentheim der Schulträger der Berufsbildenden Schulen. Die verbeamteten Lehrerinnen und Lehrer, so auch die ehemalige Schulleiterin, unterstehen aber der Landesschulbehörde, während der Landkreis für die Angestellten verantwortlich ist. Die nun verurteilte Schulsekretärin wurde im April 2015 umgehend suspendiert und hat ihre Stelle längst verloren. Landrat Friedrich Kethorn zeigte sich auf Anfrage der GN überrascht, dass das Verfahren mit einem Strafbefehl zu Ende gegangen ist. Er halte es aber für möglich, dass sich die ehemalige Schulleiterin nun einem Disziplinarverfahren stellen müsse. „Das ist normal, wenn eine Freiheitsstrafe gegen einen Beamten verhängt wird“, so Kethorn.