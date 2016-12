Region

Vermisster BVB-Zwerg in Groß Hesepe wieder da

Der BVB-Zwerg, der das Grab eines verstorbenen 24-Jährigen in Groß Hesepe zierte, ist wieder aufgetaucht. Er war vor Kurzem vom Grab gestohlen worden.

gn Geeste. Der vermisste BVB-Gartenzwerg, der jüngst von einem Grab auf dem Friedhof in Groß Hesepe bei Geeste entwendet wurde, ist wieder aufgetaucht. Der 24-jährige Maik Bollmer war ein großer Fan des Fußballbundesligisten Borussia Dortmund. Er verstarb im Juli dieses Jahres an Leukämie. Seine Schwester Jennifer hatte an seinem Grab auf dem Friedhof in Groß Hesepe deshalb Dinge bei gelegt, die für ihn einen hohen symbolischen Wert hatten: eine BVB-Fahne und einen schwarz-gelben Gartenzwerg. Wie berichtet, wurden diese Dinge von seinem Grab gestohlen. Doch jetzt gibt es eine erfreuliche Nachricht: Pünktlich zum vierten Advent stand der schwarz-gelbe Gartenzwerg am Sonntag wieder an seinem Platz auf Maiks Grab.

Über die Rückkehr des vermissten Fan-Artikels sind Jennifer Bollmer und ihre Familie überglücklich. „Eine aufmerksame Mitbürgerin hat ihn gefunden und zurück auf das Grab gestellt“, sagte Jennifer Bollmer. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass es der richtige Zwerg ist“, da er an markten Stellen die bekannten Abnutzungen habe. Auch der Rest der Familie Bollmer freute sich sehr über die unerwartete Rückkehr des BVB-Zwergs. Keiner hatte damit gerechnet, dass dieser wieder auftaucht. Wer die Figur entwendet hat, ist weiterhin unklar.