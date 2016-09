Niedergrafschaft

Vermisster aus Neuenhaus wieder da

Die Suche nach einem 52-Jährigen aus Neuenhaus hat ein glückliches Ende gefunden: Die Polizei teilte den GN mit, dass der Mann in Nordhorn entdeckt wurde. Ihm gehe es nach ersten Erkenntnissen gut.

gn Neuenhaus. Aufatmen in Neuenhaus: Ein 52-Jähriger aus der Dinkelstadt, der seit Mittwochabend als vermisst galt, ist am Donnerstagnachmittag in Nordhorn gefunden worden. Das teilte die Polizei Nordhorn den GN auf Anfrage mit. Dem Mann gehe es nach ersten Informationen gut. Er hatte sich bei Verwandten gemeldet.

Etwa 160 Rettungskräfte hatten bis tief in die Nacht zu Donnerstag in Neuenhaus nach dem Vermissten gesucht. Bei der weiteren Suche am Donnerstagvormittag mit einem Polizeihubschrauber wurde festgestellt, dass das Fahrzeug des Vermissten nicht mehr dort am Dinkeldreieck stand, wo es in der Nacht entdeckt worden war. „Da nur der Vermisste selbst den Schlüssel zu dem Auto hatte, lag die Vermutung nahe, dass er mit dem Fahrzeug unterwegs war“, so die Polizei am Donnerstagnachmittag. Der Mann wurde schließlich in Nordhorn angetroffen. Er will sich laut Polizeibericht in ärztliche Behandlung begeben.

Die Polizei hatte zuvor nicht ausgeschlossen, dass der Mann im Bereich des Zusammenflusses von Dinkel und Vechte ertrunken sei. Denn nach ersten Ermittlungen hatte der Mann in einem Brief angekündigt, dass er aus dem Leben scheiden wolle und war mit seinem Auto weggefahren.

Zahlreiche Einsatzkräfte

Bei der Vermisstensuche waren unter anderem die Feuerwehren aus Neuenhaus, Lage, Georgsdorf, Veldhausen, Emlichheim und Hoogstede im Einsatz. Auch die DLRG rückte mit Kräften aus Nordhorn und dem Emsland an. Taucher und Strömungsretter machten sich im Wasser auf die Suche. Rettungshunde beteiligten sich ebenfalls. Angehörige und Bekannte des Vermissten wurden von einem Notfallseelsorger betreut.