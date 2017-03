Region

Vermisster aus Haselünne gefunden

Die Polizei in Meppen hat seit Montag einen 45-Jährigen aus Haselünne gesucht. Nun wurde er am Samstag in Münster gefunden.

gn Haselünne/Münster. Der seit Montag vermisste 45-jährige Mann aus Haselünne wurde am frühen Samstagmorgen im westfälischen Münster wohlbehalten angetroffen, teilte die Polizei mit. Beamte der Bundespolizei wurden am Bahnhof gegen 5 Uhr auf ihn aufmerksam und sprachen ihn an. Verwirrt aber sonst unversehrt, wurde er vorsorglich ins Krankenhaus Münster eingeliefert.

