Niedergrafschaft

Vermisster 16-Jähriger aus Emlichheim wieder da

Die groß angelegte Suche nach einem vermissten 16-Jährigen aus Emlichheim hatte Erfolg: Der Jugendliche wurde gegen kurz nach 17 Uhr im Raum Ringe/Hoogstede gefunden. Es geht ihm nach Angaben der Polizei gut.

Emlichheim. Seit Dienstagmittag wurde in Emlichheim nach einem vermissten 16-Jährigen gesucht. Die Polizei hatte befürchtet, dass sich der Emlichheimer etwas antun könnte. Sein Fahrrad war zwischenzeitlich am Coevorden-Piccardie-Kanal zwischen Emlichheim und Coevorden gefunden worden. Gegen kurz nach 17 Uhr kam dann die erlösende Nachricht: Der Jugendliche wurde im Raum Ringe/Hoogstede gefunden. Es geht ihm nach Angaben der Polizei gut. An der Suche hatten sich mehrere Streifenwagen beteiligt, auch Spürhunde waren angefordert worden. Zwischenzeitlich war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der Kanal und Vechte absuchte.

